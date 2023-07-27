Пивоваров з червоною валізкою і Дорофєєва у панчішках на київському вокзалі знялися у промо-ролику "Голосу країни"

За ідеєю творців відео, тренери зустрілися на вокзалі і на новому червоному потягу вирушили на знімальний майданчик у Варшаві.

Вже зовсім скоро на каналі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра європейського сезону музичного проєкту "Голос країни-13".

Новий сезон сезон, що вийде вже цієї осені, покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант в усьому світв. Новий сезон "Голосу країни" знімається у Варшаві за всебічної підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях.

Вже два дні у Києві тривають знімання промо-ролику проєкту, в якому взяли участь тренери 13 сезону. У вівторок, 25 липня, у самому центрі столиці кияни могли побачити тренерку-переможницю 11 сезону "Голосу країни" DOROFEEVA, яка в стильному образі та з брендованою валізкою вирушала до залізничного вокзалу. За ідеєю творців відео, тренери зустрічаються на вокзалі та сідають у новий червоний потяг Укрзалізниці, брендований "Голосом країни", аби вирушити на знімальний майданчик у Варшаві.

Дорофєєва та Пивоваров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Тренери "Голосу країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Проєкт брендингу потягу реалізував телеканал "1+1 Україна", "Голос країни" у співпраці з АТ "Укрзалізниця" та Port of Culture. Цікаво, що він вже днями вирушить у перший рейс Київ-Хелм, а розпочинати свою подорож пасажири будуть під саундтрек європейського сезону проєкту, який лунатиме на пероні вокзалу.

Брендований "Голосом країни" потяг Укрзалізниці / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Брендований "Голосом країни" потяг Укрзалізниці / Фото: пресслужба каналу "1+1"

“Цього року ми розширюємо межі проєкту і створюємо нові цікаві колаборації. Потяг до "Голосу країни" - одна із них. Під час наших марафонів "Save Ukraine" я познайомився з Катею Тейлор, і тоді ми захотіли створити щось особливе в рамках "Голосу країни". Я вважаю, що українське мистецтво і сучасні художники повинні бути причетні до створення контенту. Цей потяг символізує єднання між Україною та Польщею, це наша подяка країні, яка простягнула руку допомоги та завжди і всебічно підтримує на шляху боротьби із російською агресією", - сказав продюсер проєкту Володимир Завадюк.

Артем Пивоваров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Валіза Артема Пивоварова / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Іван Клименко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Вагон прикрашають малюнки перелітних птахів, що символізують українців, які були вимушені залишити свої домівки через повномасштабний напад росії на Україну. А музичні інструменти та звукові хвилі у жовто-блакитних кольорах символічно поєднують Україну із родиною європейських держав. Ілюстрацію до вагону створив відомий художник Олександр Грехов за сприяння Каті Тейлор - кураторки інституції культурного розвитку Port of Culture.

Вагон прикрашає головний слоган сезону: "Голос України звучить в Європі" українською та польською мовами, адже Польща – країна, у партнерстві з якою створюється сезон, та головний друг України, готовий підставити плече у потрібний момент. З першого дня повномасштабного вторгнення Польща надає всебічну підтримку українському народові. Цей сезон "Голосу країни" об'єднає українців з усіх куточків світу на знімальному майданчику у Польщі.До того ж, цього року у "Голосу країни" вперше з'явиться саундтрек, який зазвучить голосами тренерів нового сезону. Продюсером треку став сонграйтер, співзасновник лейблу ENKO та тренер-дебютант Іван Клименко.

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