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Пивоваров жартома відповів на закиди, що він виступає "під чимось": "Здам кров у прямому ефірі"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
709
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Пивоваров жартома відповів на закиди, що він виступає "під чимось": "Здам кров у прямому ефірі"

Артем Пивоваров / Фото: Пресслужба Артема Пивоварова

Артист посміявся з коментарів під своїми відео.

Співак Артем Пивоваров відреагував на закиди у Мережі, що на своїх концертах він виступає "під чимось".

Зазвичай шоу артиста проходять дуже гучно, адже під час виступів Артем викладається на повну і часто демонструє фанам не лише потужний вокал, а й цілі перформанси з танцями та трюками. 

У Мережі багато підписників чомусь вирішили, що такі шоу можна давати лише під дією якихось стимулюючих речовин. Під відео з концертів деякі користувачі залишають такі коментарі: "Що він приймає? Співати і стрибати неможливо!", "То перебір", "Що це так вставляє? Жах!".

© instagram.com/pivovarovmusic
Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Втім, така реакція лише повеселила Пивоварова і він запропонував ЗМІ здати кров у прямому ефірі на заборонені речовини, аби переконати фанів.

"Рубрика "Вам видніше". Тут просто бінго. Пропоную усім ЗМІ і телеканалам, щоб я здав кров у прямому ефірі...Ото шоу буде", - пожартував Артем. 

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Дата публікації
Перегляди
709
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