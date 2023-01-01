Плакали під час промови президента та дякували ЗСУ за збиті дрони: як зірки зустріли Новий рік

Новий 2023-й рік для українців був особливим, адже вся країна об'єдналася і загадувала найголовніше бажання – перемогу для України.

Масована атака країни-агресорки у ніч проти 1 січня не зіпсувала новорічного свята. Українські знаменитості показали, як зустріли Новий 2023-й рік.

Пропонуємо переглянути, як зірки заплакали під час потужної промови президента Зеленського та як дякували ЗСУ та силам ППО за збиті ворожі дрони, які у новорічну ніч атакували Україну.

Світлана Тарабарова

Виконавиця не змогла стримати сліз, коли дивилася новорічну промову президента. Також артистка плакала, адже зустріла Новий рік зі своїми батьками, які до листопада перебували в окупованому Херсоні.

Співачка зазначила, що українці вистоять та обов'язково переможуть у цій війні.

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

"З Новим роком, друзі. Від щирого серця дякую всім, хто поруч із нашою родиною. Тримаємося разом заради майбутнього! Низький уклін всім захисникам!", - написала Світлана.

Анна Саліванчук

На ранок 1 січня знаменитість подякувала всім, хто наближає перемогу України. Також акторка порадила прихильникам жити сьогоднішнім днем, адже невідомо, що буде завтра.

"Добрий ранок у 2023! Все, що хочу сказати - це дякую! Дякую ЗСУ, дякую ППО, дякую президенту, дякую Залужному, дякую медикам, МНС, енергетикам, поліції, Національній гвардії, дякую всім, хто зараз обороняє нашу державу і робить все для того, щоб наші ранки були добрими. Низькій вам уклін", - написала акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Олексій Дурнєв

Ведучий та блогер у новорічну ніч не зміг стримати сліз під час промови президента Зеленського. Після цього Дурнєв під келих ігристого дивився відео про те, яка доля чекає на росіян.

"Як припинити плакати після цієї промови. З Новим роком, незламно націє! Я вас люблю", - написав блогер.

Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Наталія Могилевська

Виконавиця на ранок 1 січня після безсонної ночі вирішила присвятити день собі та відпочити.

"Ранок 1 січня. Вирішила, що займуся сьогодні собою. Почну день зі здоров'я, нанесу масочки, присвячу його собі, не дали нам поспати вночі, так хоч вдень відпочинемо. Спокійного дня нам. З Новим роком переможців!" – написала виконавиця.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ольга Сумська

Акторка зазначила, що росіянам не вдалося зіпсувати українцям свято. Під звуки вибухів та сирен вся країна підіймала келихи ігристого та загадувала найголовніше бажання – перемоги.

"Рідні наші українці, з Новим роком! Під звуки вибухів, тривог по всій Україні цієї ночі ми все одно підіймали келихи за наших захисників, за нашу незламність і віру! Разом до перемоги", - написала акторка.

Ольга Сумська з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/olgasumska

Наталка Денисенко

Цей Новий рік акторка зустріла у колі близьких. Щоправда, поруч з нею не було чоловіка Андрія Федінчика, адже він боронить країну від окупантів.

Рік у Наталки почався з того, що біля її будинку пролунали потужні вибухи, а її синочок злякався.

"У нас ось так Новий рік розпочався. Синочок перелякався. Таких сильних вибухів я не чула від початку повномасштабного…дрижали стіни… Дякую ППО. А тим забугорним їб**нам не довго лишилося", - написала Наталка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Оля Полякова

Знаменитість зустріла Новий рік у Києві зі своєю сім'єю. До України також повернулися доньки виконавиці, тож новорічне привітання вони записували усі разом.

"Дорогі любі українці! Хай цей рік іде куди йшов. Було багато горя і сліз, але було багато доброти тепла і людяності! Хай в новому нам буде краще! Миру і перемоги Україні! Здоров'я і тепла вашим родинам! Дяка захисникам! Слава Україні!", - сказала Оля разом з доньками.

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