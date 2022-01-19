Пластичний хірург Трінчер обізвав груди Стужук "огидними": реакція блогерки

Софія не стала мовчати.

Пластичний хірург артистки Анни Трінчер обізвав груди відомої блогерки Софії Стужук "огидними".

А передісторія така: вчора співачка відвідала допрем'єрний показ комедії "Любов і Блогери", де зіграла одну з головних ролей. Втім, виконавиця, яка менше тижня тому збільшила груди, знехтувала одним з головних післяопераційних правил та повністю не одягнула бандаж.

У сторіз свого Instagram знаменитість постила фото та відео із заходу, які помітив її хірург Денис Юрченко. Медик взявся писати про це своїй зірковій клієнтці в особистих повідомленнях.

instagram.com/annatrincher_official

Також Трінчер опублікувала фрагменти листування з Юрченко. Там хірург сказав, що якщо Аня не носитиме бандаж, то матиме "такі ж огидні груди, як у Стужук".

"Аню, після операції ще тиждень не минув. Не будете дотримуватися реабілітації і носити бандаж як належить - будуть груди такі ж огидні, як у Стужук. Терміново одягнути назад повністю та не знімати. Його потрібно носити повністю та не знімати взагалі 1 місяць після операції. Його не можна одягти під сукню і не одягати у верхній частині", – зазначив лікар.

Втім, невдовзі виконавиця видалила фото листування з хірургом.

Попри це, Софія Стужук помітила ці сторіз та не оминула своєю увагою. Блогерка записала відеовідповідь, де торкається свого бюсту і каже: "Ох вже ці огидні груди Стужук". При цьому Соня не пояснила підписникам про що йдеться.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Знаєте, кому надіслати?" – додала вона.

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