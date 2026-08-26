Пластичні операції, епатажні образи та гучні романи: шлях Ірини Білик, яка майже 40 років на сцені

Ірина Білик / © Колаж ТСН.ua

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Заслужена й народна артистка України Ірина Білик прийшла на сцену ще наприкінці 1980-х і відтоді встигла пережити, здається, кілька різних музичних епох. Вона була рудою бунтаркою 90-х, білявкою з глянцевих обкладинок нульових, героїнею гучних романів і світських скандалів, артисткою, яка не боялася експериментувати із зовнішністю, а згодом — зіркою, яка пережила складний шлях повернення до української мови.

За майже чотири десятиліття на сцені Білик встигла зібрати навколо себе цілу міфологію. Її називали українською Мадонною, обговорювали кожен новий образ і пластичну операцію, стежили за її особистим життям, а її пісні ставали саундтреками до чужих історій кохання.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, яким був шлях Ірини Білик — від юної артистки до однієї з найяскравіших попзірок країни. Розповідаємо, як змінювалися її стиль і зовнішність, які епатажні образи та пластичні операції обговорювали шанувальники, хто з чоловіків залишив слід у її особистому житті, а також як після початку повномасштабної війни співачка переосмислила свою творчість і чим займається зараз.

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Від музичної студії до «Червоної рути»

Ірина Білик з родиною / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик народилася 6 квітня 1970 року в Києві в родині інженерів. Її батьки не мали стосунку до сцени, однак сама Ірина, схоже, досить рано зрозуміла, що хоче пов’язати життя саме з музикою.

Ірина Білик з батьками / © Viva

Співати вона почала ще в дитинстві. Займалася танцями, класичним балетом, відвідувала театральну студію, грала на фортепіано, а у десять років написала свою першу пісню. Ще школяркою Білик виступала у дитячому ансамблі «Сонечко», гастролювала, брала участь у телевізійних і радійних програмах.

Ірина Білик / © Viva

Утім, шлях до великої сцени не був миттєвим. Після музичної школи майбутня зірка навіть викладала музику дітям, а згодом вступила до Київського державного музичного училища імені Глієра на відділення естрадного вокалу.

1989 року Білик виступила на фестивалі «Червона рута». Саме цей момент можна вважати однією з відправних точок її професійної кар’єри. Наступного року на фестивалі «Весняні надії» у Вінниці вона познайомилася з Юрієм Нікітіним — людиною, яка на багато років стане не лише її коханим, а й продюсером.

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Ірина Білик / © скриншот з відео

Ірина Білик / © скриншот з відео

Разом із Георгієм Учайкіним та Жаном Болотовим вони створили гурт «Цей дощ надовго». Паралельно Білик почала будувати сольну кар’єру.

У 1990 році вийшов її дебютний альбом «Кувала зозуля». Через кілька років артистка презентувала платівку «Я розкажу», а справжній прорив стався у середині 90-х.

Ірина Білик та гурт «Цей дощ надовго», 1992 рік / © скриншот з відео

Ірина Білик та гурт «Цей дощ надовго», 1991 рік / © скриншот з відео

Ірина Білик та гурт «Цей дощ надовго», 1991 рік / © скриншот з відео

Ірина Білик та гурт «Цей дощ надовго», 1992 рік / © скриншот з відео

У 1995 році вийшов альбом «Нова». Однойменний концертний тур завершився великим шоу в Палаці «Україна», яке зібрало аншлаг. Для української попсцени того часу це було більше, ніж просто успішний концерт. Білик демонструвала, що українська артистка може бути не лише виконавицею пісень, а повноцінною попзіркою із власним масштабним шоу.

Ірина Білик, 1995 рік / © скриншот з відео

Ірина Білик, 1995 рік / © скриншот з відео

1996 року вона отримала звання заслуженої артистки України.

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А вже наступного року вирушила у всеукраїнський тур «Так просто», який охопив 25 великих міст. У Палаці «Україна» тоді відбулося одразу два концерти.

Ірина Білик, 1997 рік / © Архів

Ірина Білик, 1997 рік / © Архів

Це був час, коли Ірина Білик остаточно перетворилася на одну з головних зірок української естради.

Руда, білявка, афрокучері: як Білик створила власний образ

Сьогодні пластичні операції Ірини Білик — одна з найбільш обговорюваних тем навколо її зовнішності. Але задовго до хірургічних змін артистка навчилася працювати з власним образом і без скальпеля.

У 90-х вона була справжнім уособленням епохи. Коротке руде волосся, яскравий макіяж, мінісукні, оголені плечі, корсети, чокери — Білик не намагалася бути непомітною. Навпаки, її сценічні образи були такими ж гучними, як і сама музика.

Ірина Білик / © Архів

1997 року співачка особливо запам’яталася вогняно-рудим волоссям та відвертими мінісукнями. Пізніше вона експериментувала з білявим волоссям, каштановими відтінками, афрокучерями, короткими стрижками та різними перуками. У різні періоди її образи змінювалися разом із модою — від характерної естетики 90-х до smoky eyes, «мокрих» укладок і рельєфних локонів нульових.

Ірина Білик / © Архів

Ірина Білик / © Архів

Ірина Білик / © Архів

Причому Білик була не просто людиною, яка слідувала трендам. Вона сама ставала частиною тренду.

Її сценічна зовнішність постійно змінювалася, але незмінним залишалося одне — бажання дивувати. Саме ця риса багато років підтримувала за нею статус однієї з найяскравіших жінок українського шоубізнесу.

Пізніше артистка зізнавалася, що через постійні експерименти з волоссям їй навіть доводилося носити перуки. А зрештою вона надовго зупинилася на блонді, який і став її найбільш впізнаваним образом.

Ірина Білик / © УНІАН

Ірина Білик / © УНІАН

Ірина Білик / © УНІАН

Ірина Білик / © УНІАН

Ірина Білик / © УНІАН

Ірина Білик / © УНІАН

Ірина Білик / © УНІАН

Її стиль змінювався разом із нею. Від провокаційних образів 90-х Білик поступово перейшла до більш гламурної, жіночної та вишуканої естетики. Водночас навіть у зрілому віці вона не відмовилася від яскравих речей, незвичайних зачісок і сміливих експериментів.

«Сумні очі» та пластичні операції

Окрема сторінка в історії Білик — її ставлення до власної зовнішності.

Співачка ніколи особливо не приховувала, що зверталася до пластичних хірургів. За її словами, першою причиною для операції стало невдоволення формою очей.

Ірина Білик / © Архів

Білик розповідала, що з дитинства мала трохи навислі повіки та «сумний» погляд. Одного разу на концерті на це звернув увагу тодішній президент Леонід Кучма. Його запитання про те, чому в артистки такі сумні очі, за словами Білик, стало для неї своєрідною останньою краплею.

Пізніше вона розповідала, що після народження першого сина вже значно серйозніше почала замислюватися над змінами зовнішності. Їй не подобалася форма носа, а згодом артистка коригувала й інші риси обличчя.

У різні роки медіа писали про блефаропластику, ринопластику, підтяжку обличчя, корекцію губ та косметологічні процедури. Сама Білик не заперечувала, що користується можливостями сучасної косметології.

Ірина Білик / © Архів

І в цьому є ще одна характерна риса Білик: вона не намагалася створити навколо себе образ жінки, яка «прокидається такою». Навпаки, артистка відкрито говорила про зміни, які робила зі своєю зовнішністю.

Її історія з пластикою водночас показує й інший бік життя жінки в шоубізнесі — постійний тиск через зовнішність. Білик сама згадувала, наскільки болісно сприймала коментарі про свої риси обличчя.

Від «Ти мій» до польського експерименту

У другій половині 90-х кар’єра Білик продовжувала стрімко розвиватися.

Пісні «Ти мій», «А я пливу», «Одинокая» стали великими хітами, а альбом «Фарби» закріпив її статус головної попзірки країни.

Проте Білик досить рано почала дивитися за межі українського ринку.

На початку 2000-х вона спробувала підкорити Польщу. 2002 року артистка випустила польськомовний альбом Biłyk, до якого увійшли 12 композицій. Однією з найвідоміших стала «Droga», кліп на яку зняли за участю польського актора Цезарія Пазури.

Ірина Білик / © Архів

Ірина Білик / © скриншот

Цікаво, що для частини української аудиторії цей період Білик сьогодні фактично став відкриттям. 2026 року користувачі соцмереж знову почали активно обговорювати її польськомовний репертуар, дивуючись, що артистка свого часу намагалася будувати кар’єру ще й на польському ринку.

Ірина Білик / © скриншот

Водночас цей експеримент не став великим міжнародним проривом. Проте Білик отримала польську нагороду «Pochesny Yach» у категорії «Відкриття року» на фестивалі Yach Film.

І сьогодні цей епізод виглядає особливо цікавим: ще до того, як українські артисти масово почали будувати міжнародну кар’єру, Білик уже намагалася адаптувати свою музику для іноземної аудиторії.

Ірина Білик / © скриншот

Російськомовний період і суперечливі сторінки кар’єри

2004 рік став одним із найбільш неоднозначних у творчій біографії Білик.

Саме тоді вона почала активно записувати пісні російською мовою. Першою стала композиція «Снег», а згодом вийшов альбом «Любовь. Яд». Платівка стала комерційно успішною та отримала платиновий статус.

Ірина Білик / © скриншот

Для самої української сцени це був час, коли російськомовна музика фактично домінувала в шоубізнесі. Українським артистам, які хотіли виходити на ширшу пострадянську аудиторію, часто доводилося переходити на російську.

Саме так пояснював рішення Білик поет Костянтин Гнатенко. За його словами, на той момент для українського артиста російська мова часто була чи не єдиним способом пробитися на ширший музичний ринок.

Ірина Білик / © скриншот

При цьому Білик продовжувала залишатися однією з найвідоміших українських артисток. 2008 року вона отримала звання народної артистки України.

Але паралельно з музичною кар’єрою навколо неї накопичувалися й політичні суперечки.

2004 року Білик виступала в турі на підтримку Віктора Януковича. Через роки її позиція змінилася: 2009-го артистка підтримувала Юлію Тимошенко.

Ірина Білик та Юлія Тимошенко / © Архів

А 2015 року відвідала окупований Крим, після чого опинилася в базі «Миротворця». Її виступи та контакти з російським шоубізнесом також неодноразово викликали критику.

Ірина Білик в окупованому Криму / © Архів

Це була одна з тих сторінок, які згодом особливо гостро контрастуватимуть із її поведінкою після початку повномасштабної війни.

Ірина Білик та її гучні романи

Втім, якщо про кар’єру Білик сперечалися, то її особистим життям цікавилися практично всі.

Її романтична історія нагадує окремий серіал українського шоубізнесу. Продюсер, модель, хореограф, танцюрист, офіційний чоловік — стосунки Білик постійно опинялися в центрі уваги.

Першим великим коханням артистки став Юрій Нікітін. Вони прожили разом близько восьми років. Їхні стосунки були водночас особистими й професійними: Нікітін був продюсером Білик і відіграв величезну роль у становленні її кар’єри.

Ірина Білик та Юрій Нікітін / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик та Юрій Нікітін

Однак офіційного шлюбу так і не було. Білик хотіла дітей, тоді як Нікітін, за інформацією медіа, більше зосереджувався на роботі.

Ірина Білик та Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

Після розриву з Нікітіним у житті співачки з’явився модель Андрій Оверчук.

Ірина Білик та Андрій Оверчук

Пара навіть повінчалася, а 1999 року у них народився син Гліб. Однак сімейне життя не склалося. Через два роки після народження дитини вони розійшлися.

Ірина Білик та Андрій Оверчук

Пізніше Білик розповідала, що причиною стала зрада. Водночас вона наголошувала, що намагається підтримувати нормальні стосунки батька із сином.

Андрій Оверчук

Та найгучнішим, мабуть, став роман Ірини Білик із Дмитром Коляденком.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

Їхні стосунки почалися 2003 року й швидко перетворилися на одну з найобговорюваніших пар українського шоубізнесу. Це були справжні емоційні гойдалки: сварки, примирення, ревнощі, освідчення та публічні зізнання.

Сама Білик розповідала, що у цих стосунках траплялися дуже серйозні конфлікти. За її словами, Коляденко міг хапати її за волосся та псувати картини, а через ревнощі до ситуації навіть залучали поліцію.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / © gazeta.ua

Після розриву у 2006 році історія отримала ще один скандальний поворот: Коляденко продав виданню оголені фотографії колишньої коханої. Попри це, вони згодом помирилися. Останніми роками Білик уже неодноразово говорила, що вони практично не спілкуються.

«Якби в моєму житті не трапилися ці драми, мені б ніколи не вдалося написати стільки пісень», — свого часу говорила артистка про особисті переживання.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

Роман із молодшим на 15 років Дікусаром

2007 року Білик стала учасницею другого сезону «Танців з зірками». Її партнером був хореограф Дмитро Дікусар, молодший за співачку на 15 років.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар

Екранна хімія досить швидко вийшла за межі танцювального майданчика.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар

Того ж року пара одружилася в Ріо-де-Жанейро. Водночас в Україні цей шлюб юридично не був зареєстрований.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар / © Блик

Їхні стосунки тривали кілька років. 2010-го Білик повідомила про розставання.

Але на цьому її історія кохання не закінчилася.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар / © Таблоїд

Єдиний офіційний чоловік і другий син

2015 року Ірина Білик стала мамою вдруге. У неї та фотографа й художника Аслана Ахмадова народився син Табріз, якого подружжю допомогла народити сурогатна мати.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов / © instagram.com/bilyk_iryna

Ахмадов став єдиним офіційним чоловіком артистки.

Проте і цей шлюб не витримав випробування часом. 2021 року Білик та Ахмадов розлучилися.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов / © facebook.com/bilyk.iryna

Спочатку співачка пояснювала кризу великою відстанню між ними: вона жила в Україні, тоді як чоловік — у Росії. Пізніше вона сформулювала причину більш філософськи, сказавши, що за роки люди змінюються і вже не завжди можуть зберегти те саме перше відчуття.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов / © Світське життя

Від скандалів — до підтримки України

24 лютого 2022 року стало моментом, який змінив і творчість Білик, і її публічну позицію.

Російське вторгнення вона засудила. Артистка розповідала, що в її будинку під Києвом майже місяць жили російські військові.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Після цього Білик фактично почала новий етап власної кар’єри.

Вона повернулася до української мови та взялася переосмислювати власні старі хіти. Російськомовні «Снег», «Мы будем вместе», «Девочка», «Нас нет» отримали українські версії. Так старі пісні почали звучати для слухачів уже в іншому контексті.

Артистка також почала активно виступати з благодійними концертами за кордоном, підтримуючи Україну.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

У її репертуарі з’явилися й нові україномовні роботи, а 2024 року Білик представила власну версію народної пісні «Цвіте терен».

Ще один важливий момент стався 2025 року: Юрій Нікітін передав Білик права на її музичний каталог. Таким чином, пісні, які супроводжували її кар’єру десятиліттями, нарешті юридично опинилися у власниці — самої артистки. Білик назвала це одним із найцінніших подарунків у свій ювілей.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Білик і підтримка ЛГБТ

Попри суперечливі політичні епізоди минулого, у творчій біографії Білик є й інша важлива історія — її підтримка ЛГБТ-спільноти.

Ірина Білик / © Архів

2018 року, у Міжнародний день боротьби з гомофобією та трансфобією, артистка презентувала кліп на пісню «Не ховай очей». У відео знялися люди, які відкрито говорили про свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Сам проєкт створювали за участю режисера Юрія Двіжона та як публічну підтримку рівності й толерантності.

Ірина Білик / © Архів

Для українського шоубізнесу того часу це був доволі сміливий крок.

Білик говорила, що, сподівається, пісня допоможе людям не боятися бути собою та відкрито говорити про власну ідентичність.

Ірина Білик / © Архів

Саме тому артистку багато років сприймали як гей-ікону української попсцени. І це теж частина її феномену. Білик завжди тяжіла до аудиторії, яка бачила у ній не просто співачку, а жінку, яка дозволяє собі бути якою завгодно.

Нагадаємо, нещодавно зірки шоубізнесу привітали громадян з Днем Незалежності України. Ротару, Мазур, Джамала та інші ділились, що для них значить свобода, та бажали найголовнішого — вільного та мирного неба над Україною.

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