Племінниця Ротару показала нові фото з весілля з нагоди першої річниці шлюбу

Sonya Kay минулого року вийшла заміж за хокеїста.

Племінниця Софії Ротару, українська співачка Sonya Kay, яка тимчасово пішла зі сцени, святкує першу річницю шлюбу з коханим.

Так, 7 червня 2020-го виконавиця вийшла заміж за хокеїста херсонського клубу "Дніпро" Олега Петрова. З нагоди "ситцевого весілля" артистка опублікувала у своєму фотоблогу нові світлини, зроблені в день одруження.

instagram.com/sonyakayofficial

Зокрема, знаменитість показала момент розпису та інші емоційні знімки.

instagram.com/sonyakayofficial

instagram.com/sonyakayofficial

"Сьогодні рік нашій сім‘ї! Я дякую долі за те, що зустріла тебе! Ти моє серце, моя опора, ти мій найкращий друг! Кохаю тебе безмежно!" – написала Соня.

instagram.com/sonyakayofficial

Однією з перших подружжя привітала ведуча Соломія Вітвіцька: "З річницею! І нехай далі буде ще цікавіше", – написала зірка.

Фани також долучилися до привітань в коментарях та потішили пару компліментами.

Дуже красиві та схожі

Такі красиві та щасливі

Нехай з кожним роком ваша родина міцнішає!

Нагадаємо, у листопаді 2019-го Sonya Kay повідомила, що заручена. Знаменитість до останнього приховувала ім’я нареченого, яким виявився український хокеїст Олег Петров. Пара планувала влаштувати розкішне весілля 7 червня 2020 року. Втім, 25 березня помер тато співачки. Через трагедію знаменитість скасувала весілля та лише розписалася.

Медовий місяць закохані провели у Буковелі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання