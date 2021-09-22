Племінниця Софії Ротару розповіла про депресію після смерті тата та як ледь не втратила маму

Співачка також оголосила, що повертається на сцену.

Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay розповіла про непростий період свого життя.

Ще минулого року співачка планувала відсвяткувати розкішне весілля на сто гостей, де мали бути молдовські танці, а наречена збиралася змінити кілька вбрань. Усе було продумано до найменших дрібниць. Втім, яскраве свято кохання довелося різко скасувати після одного дзвінка від мами Соні з Чернівців. Рідна людина повідомила, що тато артистки помер.

Тато Соні / instagram.com/sonyakayofficial

У програмі ЖВЛ Соня поділилася, що їй було несила повірити в те, що так зненацька обірвалося життя людини, яка була для її родини всім.

"Я могла лежати на ліжку. Плакала. Ні їсти, нічого не хотіла. І плюс я бачила, як страждає моя мама. Це було кохання всього її життя. Ніхто не очікував взагалі! Він був здоровий. Ходив у спортзал. Катався на велосипеді. Дуже активний був. І доля так вирішує, що у нього відірвався тромб. І за секунду він помер. Він був моїм найкращим другом. Він був моїм фанатом номер 1. Він страшенно пишався мною", – пригадала артистка.

instagram.com/sonyakayofficial

Звісно, про весілля вже навіть не йшлося. Соня, яка так мріяла, щоб тато вів її під руку до коханого, відмовилася одягати весільну сукню. Вона просто розписалася з Олегом. І на цьому все.

instagram.com/sonyakayofficial

Співачка зізналася – її накрила справжня затяжна депресія.

Пів року Олег та Соня жили з її мамою Лідією Ротарь у Чернівцях. До того ж, за словами співачки, родичі, зокрема, й рідна сестра Софія Михайлівна Ротару, підтримували жінку, як могли.

"Усі постійно телефонували, приїжджали, і допомагали морально. Трішечки розвіювалася. Їздила до свого брата з сім'єю. Тому що вона не відчувала себе самою", – розповіла зірка.

instagram.com/sonyakayofficial

Поступово Соня та її мама виходили з цього пригніченого стану. Але ніхто й подумати не міг, що попереду на родину чекатиме ще одне випробування. Рівно за рік після смерті чоловіка, навесні 21-го, Лідія Михайлівна захворіла на коронавірус. Її самопочуття було вкрай поганим. Лікарі робили зовсім не втішні прогнози.

"Казали, що 50 на 50 шанси! Сказали – моліться! Вже, як буде! У мене просто такі страшні думки були. Ну як? Як минулого року тато. Я не можу втратити ще й маму! Що робиться взагалі в моєму житті?!" – пригадала співачка.

Поки мама хворіла, Соня від неї не відходила. Готувала для рідної людини їжу, знаходила ліки, які було вкрай важко дістати, підбадьорювала неньку. І, на щастя, жінка оговталася.

instagram.com/sonyakayofficial

Весь цей час, каже співачка, вона не те, що працювати на сцені, а й думати про музику не хотіла. Втім, Sonya Kay знайшла у собі сили, щоб повернутися. І тепер готова знову тішити шанувальників своїми піснями. Вона вже зробила фотосесію та записала кілька нових треків – як завжди, веселих та драйвових.

За цей рік Соня дуже змінилися і стала сильнішою. І ще більше почала цінувати близьких людей. Особливо вона вдячна своєму Олегу, який ні на мить не залишав її саму. І саме кохання сьогодні надихає артистку на творчість. Вона буде виходити на сцену і співатиме, бо точно знає – про це мріяв її тато. А його підвести вона не може: "Я хочу, щоб він мною пишався. Я хочу займатися саме музикою. Тому що це моє".

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

Нагадаємо, зірка "Слуги народу" втекла від чоловіка. За словами артистки, її чоловік постійно вживає алкоголь.

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