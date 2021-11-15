Племінниця Софії Ротару розповіла, як чоловік її бив та принижував у присутності друзів

Sonya Kay поділилася досвідом аб'юзивних стосунків.

Українська співачка, племінниця Софії Ротару Sonya Kay зараз щаслива у шлюбі з хокеїстом Олегом Петровим.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Виноградовій. Артистка зізналася, що це той чоловік, який робить для неї все, і ніби "носить її на подушечці". Соня зізналася, що їй є з чим зрівняти, оскільки вона мала досвід аб'юзивних стосунків.

Виконавиця поділилася, що два роки була у нездорових стосунках. Хлопця вона зустріла у Великій Британії, де тоді жила. Соня зізнається, що вони тоді разом знімали квартиру, однак платила вона за неї:

"Я оплачувала абсолютно все - оренду квартири, продукти, одягала його, на відпочинок ми їхали за мої кошти. Я його дуже кохала. Напевно, ці стосунки навчили, що не можна з собою так чинити. Здається, тоді я абсолютно не поважала себе. Не знаю, як два роки могла бути з людиною, яка мене б'є, від нього я дізналася, що таке булінг. Він мене принижував і у присутності друзів. Все було", - поділилася Соня.

Sonya Kay / instagram.com/sonyakayofficial

Зараз співачка списує все на свою недосвідченість та юний вік. Артистці на той момент було 22 роки. Також Соня розповіла, коли чоловік вперше її вдарив. Тоді пара повернулася з вечірки з друзями:

"Ми прийшли додому, і щось йому не сподобалося з інтонацією – не те я щось сказала. Він мене вдарив по обличчю. Я впала у ванній кімнаті. У мене були синці",- пригадала Соня.

Поставити крапку у стосунках артистка вирішила після того, як повернулася в Україну. Соня зізнається, що тоді зрозуміла, що жінка не має за все платити і варто про це сказати чоловіку, бо далі буде гірше.

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