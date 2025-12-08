ТСН у соціальних мережах

Гламур
148
2 хв

Племінниця Софії Ротару народила близнюків: перші фото новонароджених і подробиці непростих пологів

У пологовому, де народжувала Софія Хлябич, розповіли про непрості перші тижні життя малюків.

Валерія Гажала
Софія Ротару, її племінниця з двома синами

Родина співачки Софії Ротару на початку жовтня стала більшою.

Так, у племінниці виконавиці Sonya Kay, справжнє ім’я якої Софія Хлябич, народилися близнюки. Як раніше, повідомляла сестра Ротару Ауріка два хлопчики з’явилися на світ у Чернівцях 9 жовтня. Та, як виявилося, тривалий час новонароджених з батьками не могли виписати.

Пологовий будинок, де народжувала співачка Sonya Kay, повідомив, що зіркова родина у новому складі поїхала додому лише через понад два місяці після появи дітей. До цього близнюки перебували під ретельним наглядом лікарів. У Facebook Чернівецький обласний перинатальний центр поділився, що цьому сприяла надто низька вага хлопчиків при передчасному народженні. Тож 70 днів їх додатково виходжували.

Sonya Kay з чоловіком, синами і медиками / © Чернівецький обласний перинатальний центр

Sonya Kay з синами / © Чернівецький обласний перинатальний центр

Sonya Kay з чоловіком, синами й родичами / © Чернівецький обласний перинатальний центр

«Хлопчики народилися передчасно з низькою вагою. Позаду відділення інтенсивної терапії новонароджених, відділення постінтенсивного догляду — сотня консиліумів з найкращими неонатологами України, тривожні ночі, напружені виснажливі дні інтенсивного лікування і виходжування. Сьогодні (7 грудня — прим. ред.) вони вперше переступили поріг дому вже вчотирьох», — йдеться у повідомленні.

До того ж у Мережі пологовий опублікував перші фото батьків з малюками. Крім того, на зворушливих фото можна розгледіти й Лідію Ротару з чоловіком, решту гостей і також лікарів, які допомагали долати непрості виклики.

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Кравець показала своїх підрослих дітей-двійнят. Катя й Ваня звернулися до ЗСУ разом зі своєю зірковою мамою.

