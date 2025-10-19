Племінниця важкохворого Залевського висловилася про його стан і заплановані операції: "Не очікував"

Олена Філонова та Олексій Залевський

Реклама

Відома українська ведуча та блогерка Олена Філонова висловилася про стан свого дядька, модельєра Олексія Залевського.

Зіркова племінниця прокоментувала стан Олексія після того, як він отримав від небайдужих українців чималу суму на лікування важкої недуги — некрозу кісток. У коментарі журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій блогерка зізналася, що дядько досі бореться за своє здоров’я. Вона не стала вдаватися у подробиці, але натякнула, що його стан нестабільний і він на шляху до ще однієї операції.

«Льоша досі згадує підтримку людей. Він не очікував. Нещодавно він святкував день народження і деякі ситуації він згадував… Льоша заплакав. Операцію призначає лікар і він постійно перебуває під наглядом. Це краще запитати у Олексія. Бо буває, що операцію можуть відкласти на певний термін. Зараз Олексій почувається інколи добре, а буває йому важко. Але у нас родина сильна і ми підтримуємо одне одного. Ми маємо правило ніколи не здаватися», — зазначила Філонова у проєкті «Наодинці з Гламуром».

Реклама

Олена Філонова та Олексій Залевський / © instagram.com/efilonova

До слова, вперше про свою хворобу Олексій Залевський розповів у лютому 2024 року. Після завершення знімань інтерв’ю для YouTube-проєкту ТСН.ua «Наодинці» дизайнер поділився, що ще 2023 року йому діагностували некроз кісток — невиліковне захворювання, яке поступово руйнує кісткову тканину та порушує функції уражених суглобів. Через прогресування недуги існувала загроза, що Залевський може залишитися прикутим до ліжка, тому йому відкрили збір на лікування й досягли мети. А у жовтні він переніс першу операцію з пересадки кісткового мозку.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Роман Терен-Мандзюк, Павлік-прадід, Сумська-теща та Джозефіна з полуничкою! НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ