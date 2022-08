Плейлист від бійців ЗСУ: що слухають українські військові на передовій

Так, Роман Набожняк, співзасновник кафе Veterano Brownie у лютому повернувся до ЗСУ та зараз виконує завдання на півдні України.

Він розповів, що музика, яка грає у бйців, залежить від настрою та бойового завдання. Частіше за все військові слухають музику в машині. Якщо ж вони перебувають у місті, то можуть насолоджуватися улюбленими хітами на колонці.

Якщо військові їдуть на бойову місію, частіше за все, у їхніх машинах грає Metallica, "Бумбокс", або The HARDKISS: "Я зі школи фанат Metallica, тому Enter Sandman, The Day That Never Comes, Seek and Destroy — це топчік, коли ти налаштовуєш себе на те, щоб успішно напихати русакам. Часом слухаємо "Бумбокс" ("Рок-н-Рол") і The HARDKISS (Tony, Talk і Make-Up)", - ділиться Набожняк, пише "Слух".

Коли бригада повертається з бойових завдань і якщо це спокійна дорога, то з колонок лунає український гурт Latexfauna: "Surfer або Lime (бо "ти людина — найнебезпечніший в світі звір"). Слухаємо також щось типу Leon Bridges (Bad Bad News, Texas Sun, River) або Jungle — Happy Man. Ще Jain (Makeba і Heads Up). І, звісно, Led Zeppelin — When The Levee Breaks".

Є в українських бійців і "вибуховий плейлист", у якому Vulfpeck — Aunt Leslie. Tom Misch — Disco Yes, Moonchild — The List, Cory Wong — Work it Out.

Якщо ж у бійців видався спокійний день, то вони можуть послухати Snarky Puppy, Pink Floyd," ті ж Latexfauna і "Бумбокс" — просто перемішую у Spotify", - поділився Набожняк.

Читайте також: