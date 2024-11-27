Плювок в режисера, перші сльози і місяці тренувань тіла: топ фактів про новий кліп Мішель Андраде

Українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде потішила прихильників новинкою.

Так, виконавиця презентувала нову запальну композицію, яка отримала назву "Маргарита". Це танцювальна пісня, яка переносить слухача в атмосферу спекотних латиноамериканських ночей. Режисером відеороботи став кліпмейкер Інді Хаіт, відомий співпрацею з Тіною Кароль, Надею Дорофєєвою, Jerry Heil та іншими.

Ексклюзивно для сайту ТСН.ua Мішель Андраде поділилась шістьма цікавими фактами про підготовку й знімання кліпу на свій новий трек.

- Ми розпочали роботу над відео два місяці тому, але, здається, я готувала своє тіло набагато раніше. Весь кліп побудований на складній хореографії, яка вимагає сильної фізичної підготовки. На щастя, останні пів року я не пропускала тренувань — стабільно займалася спортом без жодних перерв. Шість місяців дисципліни зробили свою справу. Фізично і морально я відчувала себе суперпідготовленою і дуже пишаюся цим.

Знімання кліпу Мішель Андраде

- Цей період дав мені багато важливих усвідомлень. Я зрозуміла, що я справді сильна. Але також зрозуміла, наскільки важливо вміти вчасно зупинитися й дати собі відпочинок. У мене було 13 майже щоденних репетицій, де я викладалася на 100%, а в день знімань віддала всі 200%. Це було захопливо, але, чесно, надзвичайно виснажливо. Дуже боліли руки через забиті м'язи, і навіть давній перелом нагадав про себе. Фізично це одна з найважчих робіт у моєму житті. Весь біль, який ви бачите в кадрі, справжній. Вперше за всю мою кар'єру я заплакала прямо на знімальному майданчику. Але саме ці емоції додали кліпу глибини й правдивості.

Знімання кліпу Мішель Андраде

- На відміну від багатьох кліпів, де зазвичай використовують кілька складних образів від відомих брендів, у "Маргариті" ми зробили ставку на мінімалізм. Це було свідоме рішення, щоб не відвертати увагу від головного: рухів та емоцій. Мій образ повністю хендмейд і складається лише з багатошарового топу й трусів бежевого кольору. До речі, верхній топ — це просто переосмислені порізані колготки.

Знімання кліпу Мішель Андраде

- Особливу роль у цій роботі відіграв талант Інді Хаіта. Він був і режисером, і оператором, і монтажером, і колористом. І навіть хореографію ставив разом із Мариною Кущовою. Неймовірно, як одна людина змогла настільки комплексно реалізувати весь задум. Йому вдалося утримати увагу глядача, попри те, що в нас була лише одна мінімалістична локація, а в кадрі була тільки я в одному образі.

Знімання кліпу Мішель Андраде

- Зазвичай знімання кліпів — це завжди випробування: або холодно в павільйоні, або доводиться грати зиму влітку чи стрибати в льодяну воду. Але цього разу все було ідеально: тепла гримерка, смачна їжа, обігрівачі. Однак без каверзних ситуацій не обійшлося. Через те, що моє тіло мастили олією для кадру, рухатися по підлозі стало дуже складно. Усе ковзало, і це ускладнювало виконання навіть звичних рухів.

Знімання кліпу Мішель Андраде

- Знімальна зміна тривала всього 10 годин, тому часу на помилки не було. Але через слизьку підлогу й втому я дещо затримала процес. Тож фінальну сцену довелось знімати дуже оперативно. У нас залишалося буквально кілька хвилин плівки, а я ніяк не могла правильно виконати задум режисера — плюнути в камеру. Замість цього я кілька разів влучила в Інді. Хто б міг подумати, що серед усіх трюків найскладнішим виявиться саме цей? Через це нам довелося імпровізувати, але ми все одно зробили класний фінал.

Нагадаємо, нещодавно Мішель Андраде повідомила про зміни в особистому житті. Артистка зізналась, що розійшлася з бойфрендом, з яким закрутила роман під час повномасштабної війни.

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