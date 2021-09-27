Побитий танцівник Дорофєєвої повідомив, що йому вставили титанову пластину, та показав фото

Побитий танцівник Дорофєєвої повідомив, що йому вставили титанову пластину, та показав фото

Жені замінили відсутню частину кістки черепа.

Побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко поділився радісною новиною.

Так, лікарі зробили хлопцеві складну операцію. Жені вставили титанову пластину в череп. Операція потрібна була для того, аби замінити відсутню частину кістки.

Євген Гончаренко після операції / instagram.com/zhenja_goncharenko

Спочатку лікарі намагалися відновити пошкоджену ділянку черепа, але, на жаль, їм це не вдалось. Тому Жені поставили титанову пластину.

"Додому повертається уже титановий бой", - жартома розповів Євген.

Побитий танцівник Дорофєєвої / instagram.com/zhenja_goncharenko

До речі, хлопець також показав фото після операції. На знімку у Жені бинтова пов’язка на голові.

Також стан хлопця прокоментувала й Надя Дорофєєва. Артистка подякувала всім тих, хто хвилювався за нього.

"Жені зробили операцію. Наш хлопчик відновляється", - повідомила співачка.

Надя Дорофєєва про стан Євгена Гончаренка / instagram.com/zhenja_goncharenko

Нагадаємо, нещодавно Євген Гончаренко розповів про вартість лікування. Хоч батьки й не називають йому точних цифр, але він бачив кілька рахунків

Зауважимо, Гончаренка побив військовий Управління державної охорони. Пізніше чоловіка затримали, його також звільнили з УДО.

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