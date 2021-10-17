Побитий танцівник Наді Дорофєєвої обрав собі друге ім'я та прізвище: "Моя нова історія"

Після інциденту Женя Гончаренко вирішив розпочати "нову главу життя".

Побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, якому нещодавно вставили титанову пластину в череп, заявив, що обрав собі друге ім'я.

Так, після моторошного інциденту 22-річний хлопець вирішив розпочати "нову главу життя" з іменем Олівер Нойман. Про це він повідомив у своїх Instagram-stories.

instagram.com/zhenja_goncharenko

"Від сьогодні офіційно заявляю, що у мене друге ім'я. Oliver Neumann. Про ім'я Oliver мало що сказано. Відомо, що ім'я, можливо, має сербсько-німецьке коріння. Прізвище Neumann має німецьке походження, що в перекладі означає "нова людина". Ось чому саме це ім'я та прізвище. Цим все сказано. Моя нова історія та нова глава життя", – пояснив Женя.

instagram.com/zhenja_goncharenko

Зауважимо, 1 серпня у Києві жорстоко побили танцівника Надії Дорофєєвої. Його ввели у медикаментозний сон. У Жені була відкрита рана на голові 10 на 10 см. Гончаренко вийшов з коми на 16 день. А нещодавно лікарі зробили хлопцеві складну операцію. Жені вставили титанову пластину в череп. Операція потрібна була для того, аби замінити відсутню частину кістки. Нападникові на танцюриста загрожує до 8 років в'язниці.

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