Побитий танцівник з балету Дорофєєвої на 17 день після коми вийшов на подіум

Женя Гончаренко взяв участь у Ukrainian Fashion Week.

Побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, який не так давно розповів про свою сексуальну орієнтацію, активно повертається до світського життя.

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Так, Женя, який лише 17 днів тому вийшов з коми, вже взяв участь у Ukrainian Fashion Week в рамках показу дизайнерки Sofia Roussin. Гончаренко подефілював сценою у стильному вбранні від модельєрки.

Про це танцівник розповів на сторінці в Instagram і розмістив відео з показу:

"Сьогодні 17 день після того, як я прокинувся. І я вже не просто стою на ногах, а ходжу на показі нашої української дизайнерки Sofia Roussin в рамках Ukrainian Fashion Week. Шановні хейтери, я сильніше, ніж ви собі могли уявити. І звичайно ж завдяки такій величезній підтримці людей, друзів, близьких і моєї ком'юніті. Попереду ще багато місяців реабілітації, але все буде неодмінно офігенно. Далі більше, далі краще", - зазначив оптимістично налаштований Євген.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Євген Гончаренко прогулявся з друзями Києвом і завітав до кафе. Артист поступово одужує після нападу на нього на початку серпня.

Як відомо Євгена Гончаренка побив військовий Управління державної охорони. Пізніше чоловіка затримали, його також звільнили з УДО.

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