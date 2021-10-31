Побитий танцівник з балету Дорофєєвої показав жахливий шрам на голові

Євген святкував Геловін.

Побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко поступово одужує.

Так, нещодавно лікарі зробили хлопцеві складну операцію. Жені вставили титанову пластину в череп. Операція потрібна була для того, аби замінити відсутню частину кістки.

До слова, після всіх хірургічних втручань у танцівника залишився чималий шрам на голові. Євген раніше його приховував. Спочатку хлопець ходив з перебинтованою головую, а пізніше – в картузу.

Шрам Євгена Гончаренка / instagram.com/zhenja_goncharenko

Проте, Євген вирішив засвітити свій жахливий шрам. Він показав, як поступово його рана загоювалася.

Втім, хлопець не засмучується. Так, танцівник говорить, що це найактуальніший костюм для Геловіна. Дійсно, Євген його вдало замаскував.

Євген Гончаренко на Геловін / instagram.com/zhenja_goncharenko

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