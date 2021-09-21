Побитий танцівник з балету Дорофєєвої про свій стан: "В мене мозок обтягнутий шкірою"

Побитий танцівник з балету Дорофєєвої про свій стан: "В мене мозок обтягнутий шкірою"

Також хлопець розповів про вартість лікування.

Побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко розповів, як наразі почувається.

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У програмі "Зірковий шлях" Євген повідомив, що поступово відновлюється після побиття. Він вже може повноцінно ходити та рухатися. Однак, хлопцеві ще мають зробити одну складну операцію, адже в нього відсутня частина кістки черепа. Наразі лікарі готують для Жені титанову пластину.

"По суті це мозок, обтягнутий шкірою. Кістку лікарі, на жаль, не змогли відновити, будуть закривати мені титановою пластиною. Щойно вона буде готова, мене одразу госпіталізують і в операційну", – розповів танцівник.

Хлопець зізнається, що лікування надто дорого коштує. Хоч батьки й не називають йому точних цифр, але він бачив кілька рахунків.

Побитий танцівник з балету Дорофєєвої / instagram.com/zhenja_goncharenko

"Це колосально великі витрати. Навіть, наприклад, один укол антибіотика коштує 8 чи 9 тисяч гривень", - говорить Женя.

Зазначимо, наразі Євген Гончаренко активно повертається до світського життя. Женя вже взяв участь в Ukrainian Fashion Week в рамках показу дизайнерки Sofia Roussin.

Нагадаємо, Гончаренка побив військовий Управління державної охорони. Пізніше чоловіка затримали, його також звільнили з УДО.

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