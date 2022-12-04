Побитий учасник балету Дорофєєвої повернувся на сцену і затанцював зі співачкою

Євген Гончаренко, який минулого року отримав серйозні травми, знову танцює у балеті співачки.

Побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої - Євген Гончаренко – повернувся на сцену.

Так, юнак, якого влітку минулого року жорстоко побили, виступив на благодійному концерті виконавиці, який минув 2 грудня.

Євген у синій кофтині та чорних джинсах через понад рік знову танцював на сцені разом з іншими учасниками балету Дорофєєвої.

"Я повернувся. Рік, чотири місяці, два дні. Саме стільки часу я сумував за своїми котиками та сценою. Дякую ЗСУ, що маємо можливість жити, танцювати, працювати та радіти таким прекрасним моментам нашого життя", - поділився Євген.

Зазначимо, у серпні минулого року Євгена жорстоко побили біля одного з київських клубів. Травми танцівника були серйозними, тож його госпіталізували до лікарні, де згодом ввели в медикаментозний сон. Євген вийшов з коми та почав поступово одужувати. Також Гончаренко минув довгий шлях реабілітації.

Нагадаємо, 2 грудня у Наді Дорофєєвої відбувся благодійний концерт у Stereo Plaza. На глядачів чекало чимало сюрпризів. Виконавиця заспівала у дуеті з Позитивом, презентувала нові пісні, запросила особливих гостей та збирала кошти на відбудову зруйнованих домівок українців.

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