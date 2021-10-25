Побитий учасник балету Дорофєєвої відповів, коли знову почне танцювати

Євген запевняє, що швидко йде на поправку.

Побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко вирішив відповісти на запитання шанувальників.

Так, в Instagram-stories у нього поцікавилися, коли він знову почне танцювати. Євген запевняє, що це станеться незабаром. Він говорить, що швидко йде на поправку.

Євген Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko

"Через тиждень мені можна буде займатися фізичними навантаженнями. Лікар рекомендує не робити тяжких фізичних навантажень до кінця зими", - поділився танцівник.

До слова, хлопець впевнений, що це станеться набагато раніше. Тим більше Євген запевняє, що інтуїція його не підводить.

Євген Гончаренко відповів, коли почне танцювати / instagram.com/zhenja_goncharenko

Окрім цього, хлопець говорить, що йому незабаром дозволять літати.

"А літати мені дозволять вже в січні. Все відбувається саме так, як потрібно", - відповів танцівник.

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