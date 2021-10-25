Побитий учасник балету Дорофєєвої відповів, коли знову почне танцювати

Євген запевняє, що швидко йде на поправку.
Побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко вирішив відповісти на запитання шанувальників.
Так, в Instagram-stories у нього поцікавилися, коли він знову почне танцювати. Євген запевняє, що це станеться незабаром. Він говорить, що швидко йде на поправку.
"Через тиждень мені можна буде займатися фізичними навантаженнями. Лікар рекомендує не робити тяжких фізичних навантажень до кінця зими", - поділився танцівник.
До слова, хлопець впевнений, що це станеться набагато раніше. Тим більше Євген запевняє, що інтуїція його не підводить.
Окрім цього, хлопець говорить, що йому незабаром дозволять літати.
"А літати мені дозволять вже в січні. Все відбувається саме так, як потрібно", - відповів танцівник.
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