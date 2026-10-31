Побував на Чорнобильській АЕС та з'їздив до Миколаєва: що Джеймі Ланністер з "Гри престолів" робив в Україні

Ніколай Костер-Вальдау / © Associated Press

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Стало відомо, що данський актор Ніколай Костер-Вальдау, який грав Джеймі Ланністера в серіалі «Гра престолів», робив в Україні.

Так, 29 жовтня оголосили, що знаменитість приїхав до Києва. Зокрема, актор провів ніч у метро, ховаючись від небезпеки під час загрози ворожого обстрілу. Та, як виявилося, Ніколай Костер-Вальдау мав цілу програму. Зокрема, він побував на Чорнобильській АЕС та встиг з’їздити до Миколаєва. Пропонуємо дізнатися, що зірка «Гри престолів» робив в Україні.

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Ніколай Костер-Вальдау / © Associated Press

Як Ніколай Костер-Вальдау побував на Чорнобильській АЕС

Зірка «Гри престолів» здійснив візит до Чорнобильської АЕС 26 жовтня. Зокрема, актор побував на атомній електростанції разом із делегацією ПРООН (Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй), послом доброї волі якої він є від 2016 року.

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Мета візиту — це створення документального фільму. У стрічці йтиметься про те, як Чорнобильська АЕС долає виклики, які постали перед нею в умовах війни. Завдяки документальному фільму привертатиметься увага світу до важливості захисту довкілля та забезпечення радіаційної безпеки.

Ніколай Костер-Вальдау побував на Чорнобильській АЕС / © фото з соцмереж

Під час візиту до ЧАЕС делегація на чолі з актором поспілкувалась з директором станції та працівниками. Також вони відвідали меморіал «Героям Чорнобиля», блочні щити управління енергоблоків №3 та №4 та оглядовий майданчик об’єкта «Укриття».

Ніколай Костер-Вальдау відвідав виставу ветерана у Києві

Ніколай Костер-Вальдау у Києві побував на моновиставі «Одноденний герой», повідомляє «Суспільне Культура». Автором моноспектакля є Володимир Тука, який є актором та учасником війни. Вистава — це сповідь ветерана з Херсонщини, який пережив російську окупацію, вирушив на фронт та дістав поранення. Зірка «Гри престолів» не приховує, що був неабияк зворушений від побаченого.

Ніколай Костер-Вальдау на моновиставі «Одноденний герой» / © suspilne.media

«Я був дуже зворушений виставою і вважаю, що спроба висловити словами те божевілля останніх чотирьох років була дуже сміливим кроком; те, що актор так щедро поділився своєю історією, було дуже зворушливим», — ділиться Ніколай Костер-Вальдау.

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До речі, у розмові з журналістами данський актор зізнався, що приїзд до України — був його власною ініціативою. Ніколай Костер-Вальдау пояснив, що за ці роки, що триває війна, у світі про неї починають забувати. Однак, на його думку, цього допускати неможна. Тож, він приїхав до України, аби показати життя українців в умовах війни та нагадати, що Росія продовжує чинити злочини проти мирних людей.

Ніколай Костер-Вальдау на моновиставі «Одноденний герой» / © suspilne.media

«На мою думку, війна триває вже так довго, що, можливо, про неї легко забути, а в Європі настає певна втома, що є природним явищем — таке трапляється, це завжди трапляється. І я вважаю, що дуже важливо продовжувати розповідати цю історію, бо це дуже важлива історія, ось чому я тут», — пояснив актор.

Візит Ніколая Костера-Вальдау до Миколаєва

Як виявилося, актор не обмежився одним лиш візитом Києва. Зірка «Гри престолів» також побував й у Миколаєві. Про це повідомили на сторінках закладу, який відвідав знаменитість. Ніколай Костер-Вальдау сфотографувався з персоналом та роздавав автографи.

Ніколай Костер-Вальдау в одному з закладів Миколаєва / © фото з соцмереж

Нагадаємо, доволі часто до України приїздить голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Нещодавно знаменитість поширила правду про війну, а її заява сколихнула світ.

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