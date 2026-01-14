- Дата публікації
Побила рекорд Скарлетт Йоганссон: стало відоме ім'я найкасовішої акторки всіх часів
Такий титул артистці принесла стрічка "Аватар: Вогонь і попіл".
Нарешті стало відоме ім'я найкасовішої акторки всіх часів.
Раніше цей титул належав зірці Голлівуду Скарлетт Йоганссон. Проте місце знаменитості в рейтингу зайняла інша акторка. Йдеться про американську та домініканську зірку Зої Салдану.
Як пише Variety, акторка встигла знятися у трьох найкасовіших фільмах всіх часів, а саме "Аватар" 2009 року, "Месники: Завершення" 2019-го та "Аватар: Шлях води" 2022-го. Станом на 2024 рік світові касові збори Зої Салдани складали понад 14 мільярдів доларів, завдяки чому вона посідала в рейтингу найкасовіших акторів третє місце.
Вихід картини "Аватар: Вогонь і попіл" все змінив. Станом на зараз світові касові збори Зої Салдани складають понад 15,47 мільярдів доларів, завдяки чому вона автоматично потрапляє на перше місце в рейтингу найкасовіших.
Знаменитість вже прокоментувала присвоєння їй такого титулу. Артистка у своєму Instagram зазначила, що стала найкасовішою акторкою завдяки неймовірним фільмам, в яких вона знімалась, та режисерам, які довірились їй.
"Я просто хочу висловити свою найщирішу вдячність за надзвичайну подорож, яка привела мене до того, щоб стати найкасовішою кіноакторкою усіх часів. Досягнення стало можливим виключно завдяки неймовірним франшизам та партнерам, частиною яких мені пощастило бути, кожному режисеру, який довірився мені", - поділилась знаменитість.
