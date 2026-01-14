Побила рекорд Скарлетт Йоганссон: стало відоме ім'я найкасовішої акторки всіх часів

Зої Салдана / © Associated Press

Реклама

Нарешті стало відоме ім'я найкасовішої акторки всіх часів.

Раніше цей титул належав зірці Голлівуду Скарлетт Йоганссон. Проте місце знаменитості в рейтингу зайняла інша акторка. Йдеться про американську та домініканську зірку Зої Салдану.

Як пише Variety, акторка встигла знятися у трьох найкасовіших фільмах всіх часів, а саме "Аватар" 2009 року, "Месники: Завершення" 2019-го та "Аватар: Шлях води" 2022-го. Станом на 2024 рік світові касові збори Зої Салдани складали понад 14 мільярдів доларів, завдяки чому вона посідала в рейтингу найкасовіших акторів третє місце.

Реклама

Вихід картини "Аватар: Вогонь і попіл" все змінив. Станом на зараз світові касові збори Зої Салдани складають понад 15,47 мільярдів доларів, завдяки чому вона автоматично потрапляє на перше місце в рейтингу найкасовіших.

Зої Салдана / © Associated Press

Знаменитість вже прокоментувала присвоєння їй такого титулу. Артистка у своєму Instagram зазначила, що стала найкасовішою акторкою завдяки неймовірним фільмам, в яких вона знімалась, та режисерам, які довірились їй.

"Я просто хочу висловити свою найщирішу вдячність за надзвичайну подорож, яка привела мене до того, щоб стати найкасовішою кіноакторкою усіх часів. Досягнення стало можливим виключно завдяки неймовірним франшизам та партнерам, частиною яких мені пощастило бути, кожному режисеру, який довірився мені", - поділилась знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-14", українська модель Надін Головчук приголомшила своїми заробітками після участі в проєкту. Також вона розкрила, що саме приносить їй дохід.