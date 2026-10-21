"Почала зі мною змагатися": відома співачка відмовила Скрябіну й через багато років розкрила причину

Наталія Валевська та Кузьма Скрябін / © Колаж ТСН.ua

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Українська співачка Наталія Валевська пригадала, як через непорозуміння втратила можливість записати дует із лідером гурту «Скрябін» Андрієм Кузьменком.

Артистка могла поповнити свій репертуар спільною роботою з легендарним музикантом. Ініціатива належала самому Кузьмі. Для Валевської його пропозиція стала приємною несподіванкою. Однак під час підготовки до виступу між нею та іншою учасницею команди виникло напруження. Молода співачка не наважилася відкрито обговорити ситуацію з музикантом. Зрештою вона сама відмовилася від задуманої співпраці.

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«Під час репетиції його бек-вокалістка почала зі мною змагатися, намагаючись продемонструвати власні вокальні можливості й буквально переспівати мене. Я тоді була ще молодою артисткою. Забракло сміливості відвести Андрія вбік і пояснити, що відбувається. У результаті просто відмовилася від дуету, не пояснивши йому справжньої причини. Сьогодні шкодую про це, адже Андрій вважав мене другом», — зізналася Валевська в інтерв’ю «Фокусу».

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Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

Співачка не стала приховувати, що тепер інакше поставилася б до тієї ситуації. За її словами, тоді їй забракло досвіду й упевненості, аби відверто поговорити з Кузьменком. Через це музикант міг так і не дізнатися, що насправді вплинуло на її рішення. Попри невдалий дует, у творчій історії Валевської залишився інший особливий подарунок від артиста.

«Для мене це величезна честь, і я досі періодично співаю цю композицію. Взагалі обожнюю творчість „Скрябіна“, причому для мене це не лише Андрій, а й усі музиканти гурту», — наголосила виконавиця.

Кузьма Скрябін, Андрій Кузьменко / © instagram.com/bilyk_iryna

Ідеться про пісню «Вода в огонь», яку Кузьма передав Валевській. Композиція досі залишається в її репертуарі, а творчість гурту «Скрябін» посідає особливе місце в її серці.

Андрій Кузьменко був фронтменом гурту «Скрябін» і одним із найвідоміших українських музикантів. Він загинув 2 лютого 2015 року в ДТП на Дніпропетровщині. Його пісні й досі звучать у виконанні українських артистів, а творчість продовжує знаходити відгук у слухачів.

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Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк допоміг Наталії Валевській купити квартиру. Співачка розкрила, що сталося з житлом після її розлучення.

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