Іванна Онуфрійчук

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Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка вагітна другою дитиною, відверто розповіла про страхи перед пологами та зізналася, що найбільше хвилюється за почуття старшого сина Адама.

Зірка вже готується до нового етапу материнства. Втім, разом із радісним очікуванням у неї з'явилися й нові переживання. Після народження первістка Адам став центром її життя. Тепер же увагу та турботу доведеться ділити між двома дітьми. Іванна замислюється, чи зможе приділяти достатньо часу кожному. Особливо її непокоїть, чи не відчує старший син себе покинутим після появи малюка.

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«Коли народився Адамчик, він став для мене центром всесвіту – всю свою любов, час і турботу я могла віддавати йому одному. А тепер у нашій сім'ї скоро з'явиться ще один малюк. І разом із величезною радістю приходять думки, про які я раніше навіть не замислювалася. Чи вистачить мене на обох дітей? Чи не почуватиметься Адамчик обділеним?» – поділилася ведуча.

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Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Окремим випробуванням для телеведучої може стати адаптація сина до нової ролі старшої дитини в родині. Адже перші місяці після народження немовляти зазвичай потребують від мами особливо багато часу та сил. Іванна вже думає про те, як ці зміни позначаться на Адамі та чи вдасться їй зберегти для нього відчуття близькості й материнської уваги.

«Як він сприйме те, що мама більше не зможе бути поруч із ним кожної миті? Особливо коли розумієш, що немовля в перші місяці потребуватиме мене практично цілодобово», – зізналася Онуфрійчук.

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук розсекретила стать другої дитини на яскравому гендер-паті з чоловіком-мільйонером.

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