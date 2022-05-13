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Поцілунки чоловіків та стриптиз від The Rasmus: другий півфінал "Євробачення-2022" у фото

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Поцілунки чоловіків та стриптиз від The Rasmus: другий півфінал "Євробачення-2022" у фото

Фото: Getty Images

Щойно у Турині, Італія відгримів другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022", у результаті якого визначилася ще одна 10-ка фіналістів.

На відміну від першого півфіналу, другий був більш жвавішим. Учасники дивували постановками, вбраннями та силою голосу.

Відкривав другий півфінал легендарний гурт The Rasmus, який представляє Фінляндію. Соліст колективу Лаурі Юльонен влаштував на сцені частковий стриптиз – залишившись виступати з оголеним торсом.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Також цікавим був виступ представниці Сербії Konstrakta. У неї був номер, протягом якого вона мила руки у тазіку, а потім разом з бек-вокалом аплодувала у такт музиці. Постановка запам'яталася.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Найбільше посеред інших вирізнився учасник від Сан Марино Achille Lauro. По-перше сам вигляд у артиста був як у найкращі часи Брітні Спірс – у боа, прозорому блискучому боді, довгих рукавичках та блискучому капелюшку. Поводився на сцені артист епатажно, та навіть поцілував свого гітариста. А в кінці осідлав бика.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Getty Images
Фото: Getty Images

Запам'ятався виступ й конкурсанта з Румунії WRS. У нього була запальна пісня, під яку він пластично рухався з балетом. А виступав співак у чорних блискучих штанах та яскравій червоній сорочці.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Епатажним був вигляд в учасника від Австралії. Він з'явився на сцені у вуалі з "діамантів", довжелезним "манікюром" та мантії з пір'ям.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Під час другого півфіналу учасники також підтримували Україну. Так, у грін-румі представники Чехії були з українськими прапорами, а конкурсант від Естонії на піджаку розмістив прапор України.

Зазначимо, що вже 14 травня відбудеться грандфінал конкурсу "Євробачення-2022". Представники від України, гурт Kalush Orchestra виступлять у першому півфіналі.

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