Поцілунки з Мадонною, танці у спідньому та екс з ножем: як Брітні Спірс втретє заміж виходила

Цього тижня головною подією у світі шоу-бізнесу сміливо можна назвати весілля американської поп-зірки Брітні Спірс.

Багато людей, які навіть не є шанувальниками Брітні Спірс, тішилися за неї, як за рідну. Як відомо, протягом 13 років зірка перебувала під опікунством свого батька Джеймі Спірса. Без його дозволу артистка не могла ані завагітніти, ані вийти заміж, ані розпоряджатися власними грошима – загалом жити повноцінним життям.

Тож весілля Брітні Спірс з 28-річним фітнестренером Семом Асгарі можна вважати новою сторінкою у щасливому житті співачки. Свято планувалося камерним – воно відбулося на віллі Спірс у Каліфорнії. А на захід запросили лише 100 гостей. Серед них співачки Мадонна, Селена Гомес, акторка Дрю Беррімор, світська левиця Періс Гілтон, дизайнерка Донателла Версаче. До речі, саме у сукні від Versace 40-річна Брітні пішла під вінець.

Для перегляду фото гортайте ліворуч

На святі Спірс веселилася як могла. Вона повторила свій легендарний поцілунок з Мадонною, танцювала з гостями у спідньому босоніж у самому лише піджаку, та співала зі своїми подружками нареченої.

Не обійшлося й без скандалів. Перед самою церемонією на територію вілли пробрався колишній чоловік Брітні, Джейсон Александр, за яким вона була заміжня протягом 55 годин. Він кричав, що Брітні його запросила і він єдиний чоловік, який її кохає. Охороні вдалося упіймати Джейсона, пізніше з'ясувалося, що у нього в кишені був ніж. На щастя, ніхто не постраждав і весілля відбулося саме так, як хотіла Брітні:

"09.06.2022. Дідько! Ми зробили це! Ми одружилися! Це був найяскравіший день! Я так нервувала весь ранок, але потім о другій годині мене це осяяло – ми одружуємося! У мене була панічна атака, а потім все минулося ... Команда, яка зробила з нашого будинку буквально замок мрії, була фантастичною! Церемонія була мрією, а вечірка була ще кращою! На наше весілля прийшло стільки неймовірних людей, а я досі в шоці. Дрю Берімор – дівчина, у яку я закохана та Селена Гомес, яка ще гарніша у реальному житті – обидві прийшли! Я втратила дар мови.. Я знову поцілувала Мадонну і ми танцювали до ночі з Періс Гілтон. Дякую Донателла Версаче за дизайн моєї сукні. Я почувалась такою прекрасною", - розповіла Брітні.

Зазначимо, що Брітні Спірс та Сем Асгарі познайомилися 2016 року під час знімань кліпу Брітні на трек Slumber Party, де Сем грав головну роль.2017-го пару почали все частіше помічати разом. У вересні 2021-го Асгарі освідчився зірці.

Сем Асгарі став третім чоловіком Брітні. Вперше вонавийшлазаміж 2004 рокуза свого давнього друга Джейсона Александра. Втім їхній шлюб протримався 55 годин. Того ж 2004-го Брітні сказала "так" танцівнику Кевіну Федерлайну. Розлучилося подружжя 2007 року. Від Федерлайна Брітні має двох синів - 16-річного Шона та 15-річного Джейдена, які живуть з батьком.

Читайте також: