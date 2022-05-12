Поцілунок з гітаристом та танці на бику: представник Сан-Марино епатував на "Євробаченні-2022"

У другому півфіналі конкурсу "Євробачення-2022" Сан-Марино представив епатажний італійський співак Achille Lauro.
31-річний виконавець виконав свою конкурсну пісню Stripper та епатував публіку. Артист запам’ятався глядачам не лише своїм співом, а й відвертим вбранням і рухами на сцені.
IT'S. A. BUCKIN. BULL! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/vRf1sKSADB— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022
Так, він одягнувся у чорний напівпрозорий комбінезон, рукавички, взуття на підборах та блискучий капелюшок. Також Achille Lauro зробив яскравий макіяж. Наприкінці номеру конкурсант осідлав бика.
А ще він поцілував гітариста.
Нагадаємо, легендарні The Rasmus потужно відкрили другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022". Артисти виконали пісню Jezebel.
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