"Подали документи": Денисенко з нареченим натякнула на оформлення шлюбу красномовним фото

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

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Українська акторка Наталка Денисенко підігріла цікавість до свого майбутнього весілля з манекенником Юрієм Савранським, який нещодавно після зміни прізвища став Ярошенком.

Так, напередодні анонсованої весільної церемонії закохані показалися поблизу документ-сервісу «Готово» у Києві, що може свідчити про важливий крок до офіційного оформлення стосунків. Бо саме там зокрема можна скористатися послугою «Шлюб за добу». Знакову подію акторка висвітлила з інтригою у своєму фотоблогу.

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Також з нареченими поруч попозував продюсер Олексій Комаровський, який зустрів їх у своєму районі. Він зняв сториз з усміхненою Денисенко, яка на камеру заявила, що вони з Юрієм «подали документи». Щоправда, сториз на найцікавішому обірвалася, тож всі подробиці поки що залишаються в секреті. Та сам продюсер написав лаконічне: «Все готово!».

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Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко, Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наразі Наталка та Юрій не розкривають усіх деталей. Водночас останнім часом закохані активно займаються підготовкою до весілля, про яке оголосили після заручин у червні. Пара вже зустрічається з підрядниками та навіть репетирує свій перший танець.

Крім того, Денисенко раніше розповідала, що перед одруженням планує укласти шлюбний контракт. Точну дату урочистості наречені поки тримають у таємниці, однак відомо, що святкування заплановане на це літо.

Весілля має бути камерним і триватиме два дні. На ньому будуть присутні лише найближчі люди, адже вже восени на акторку чекає насичений робочий графік. Для Наталки та Юрія майбутній шлюб стане другим. Від попередніх стосунків обоє мають дітей.

До слова, нещодавно Юрій Савранський офіційно змінив прізвище. Отримуючи новий паспорт, він відмовився від прізвища колишньої дружини та повернув собі татове — Ярошенко.

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