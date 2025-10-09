Подкопаєва через 16 років після розриву різко висловилася про батька своїх двох дітей: "Це жахливо"

Лілія Подкопаєва та Тимофій Нагорний з дітьми

Реклама

Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва відверто розповіла про свої стосунки з першим чоловіком, бізнесменом Тимофієм Нагорним.

Саме з ним спортсменка пройшла складний період у житті та виховувала двох старших дітей. І в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зізналася, що вже понад десятиліття не бачила колишнього чоловіка. За словами Лілії, їхній контакт обірвався ще дуже давно, і зараз вона навіть не знає, де перебуває Нагорний.

"15 років тому. Були якісь питання про документи, я зверталася до нього, але на цьому все", — приголомшила Подкопаєва.

Реклама

Лілія додала, що після розлучення Нагорний зник не лише з її життя, але й з життя їхніх двох дітей — названого сина Вадима та доньки Кароліни. Гімнастка не приховує розчарування, адже очікувала хоча б мінімальної участі з його боку у вихованні. Однак цього не сталося.

"Ця людина жодним чином не бере участі в житті дітей. Просто зник і все. І це жахливо, але це розплющує очі, ти не ходиш у рожевих окулярах. І той крок, який я зробила багато років тому, я розлучилася, був найкращим рішенням", — наголосила спортсменка.

Лілія Подкопаєва та Тимофій Нагорний з дітьми / © ТаблоID

Попри все, Лілія не ображається на колишнього чоловіка й підкреслює, що ніколи не перешкоджала його спілкуванню з дітьми. Вона зазначає, що ініціатива у таких випадках завжди має йти від батька, якщо він справді хоче бути присутнім у житті родини.

"Я завжди кажу, якщо в чоловіка є бажання бути хорошим татом, будь ласка. Адже ніхто не забороняє. У нього є мій телефон, телефони дітей. Він знає, де вони живуть. Це не те, що там ми вивезли дітей, і ніхто не знає, де вони та що вони", — підсумувала Подкопаєва.

Реклама

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ПОДКОПАЄВА: пропозиція в 39, як син дізнався про ВСИНОВЛЕННЯ, що з КЛОЧКОВОЮ і де батько-росіянин.

Перший шлюб Лілії Подкопаєвої — що відомо про її ексчоловіка Тимофія Нагорного

Лілія та Тимофій прожили разом близько семи років, з яких чотири були в офіційному шлюбі. Їхня історія починалася як казка, але згодом перетворилася на непросте випробування. Улітку 2006 року подружжя вирішило всиновити хлопчика Вадима. Саме під час цього процесу Подкопаєва дізналася, що вагітна. Уже в листопаді вона народила доньку Кароліну.

Лілія Подкопаєва та Тимофій Нагорний з дітьми / © for-ua

2009 року шлюб Подкопаєвої та Нагорного розпався. А вже згодом з’явилися чутки, що причиною розлучення стали нібито або зради чоловіка, або ж фінансові труднощі — борги Нагорного. За кілька років після розриву Подкопаєва все ж розповіла про погрози з боку колишнього чоловіка та конфлікти, що тривали навіть після розлучення. Сам же Нагорний публічно заявляв, що його побила охорона спортсменки, й демонстрував фотографії з побоями. Лілія ж назвала ці знімки підробкою.

Реклама

Крім того, 2018 року Тимофія Нагорного затримали за підозрою у державній зраді. За даними слідства, він мав намір створити політичну партію для просування інтересів Кремля в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва висловилася про спілкування з батьком-росіянином і де він зараз.