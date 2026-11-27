Лілія Подкопаєва з сином / © instagram.com/podkopayeva_official

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Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва поділилася сімейним святом — її названому синові Вадиму виповнився 21 рік.

З нагоди дня народження спортсменка опублікувала архівні світлини, на яких показала, як хлопець змінювався з дитинства до юності.

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У фотоблогу зіркова мама зібрала особливі моменти їхнього спільного життя. На кадрах Вадим ще зовсім маленький — у маминих обіймах, а також вже доросліший під час пригод за кордоном, сімейних зустрічей і перших значних успіхів. За ці роки хлопець помітно змужнів.

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Подкопаєва присвятила імениннику теплі слова та побажала йому сміливо йти до власних цілей, цінувати важливе й бути щасливим.

«Сину, нехай життя відкриває перед тобою безмежні можливості, нехай вистачає сміливості мріяти, сил — здійснювати задумане, а мудрості — цінувати найважливіше. Будь здоровим, щасливим і завжди під Божим захистом! З днем народження, мій хлопчику!» — привітала сина спортсменка.

Нагадаємо, Вадим з’явився в родині Подкопаєвої 2006 року. Тоді олімпійська чемпіонка разом із тодішнім чоловіком Тимофієм Нагорним усиновила восьмимісячного хлопчика з дитячого будинку. Цікаво, що під час оформлення документів на усиновлення Лілія дізналася про власну вагітність. Однак ця новина не змінила рішення подружжя — вони забрали Вадима до своєї родини.

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