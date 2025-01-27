Подкопаєва показала чоловіка, з яким живе у США, та публічно звернулася до нього

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 27 січня, Подкопаєва з чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським святкують річницю знайомства. У дописі в Instagram знаменитість поділилася зворушливою історією, як у 39 років знайшла кохання свого життя далеко за межами України. І доповнила розповідь фото з обранцем, зробленими у різний період шлюбу.

"Уяви собі, треба було прожити 39 років і перетнути океан, щоб зустріти тебе… І не де-небудь, а саме в моїй улюбленій Атланті. Вона для мене дійсно магічна. Ти постійно запитуєш, де я була весь цей час, і чому ми не зустрілися раніше. І знаєш що? У мене немає відповіді! Але, чесно кажучи, у мене таке ж питання до всесвіту", - замилувала зірка.

Лілія Подкопаєва з чоловіком / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лілія Подкопаєва з чоловіком / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лілія Подкопаєва з чоловіком / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Спортсменка каже, що й уявити не могла, що все так складеться та їхні стосунки будуть тривалими. І зізналася коханому, що вона готова до нових щасливих пригод у майбутньому поруч з ним.

"Я була впевнена, що любов, як у книжках, живе максимум три роки. А тут – о диво! – ми з тобою встановили новий рекорд! Боюся навіть уявити, що буде далі, але точно знаю: буде цікаво!" – додала Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва з чоловіком / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лілія Подкопаєва з чоловіком / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лілія Подкопаєва з чоловіком / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги Сміху" Фіма Константиновський зробив пропозицію своїй коханій. Шоумен вдруге одружується.

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