Подкопаєва показалася з чоловіком і 5-річною донькою і розсекретила, як із ними проводить час у США

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва потішила рідкісним контентом із чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, та їхньою донькою Евеліною.

Вони всі разом відвідали особливий захід в США, про що спортсменка поділилася у своєму Instagram. Як розповіла Лілія Подкопаєва, вона з чоловіком та 5-річною донькою побувала на університетських змаганнях з гімнастики. Спортсменка зарядилася неймовірною атмосферою та насолодилася проведеним часом із рідними.

"Яке неймовірне враження залишили університетські змагання з гімнастики між UGA та Idaho! 10 тисяч вболівальників у залі створили просто неймовірну атмосферу, а урочиста церемонія відкриття задала ідеальний тон для цього незабутнього заходу", - поділилася емоціями Лілія Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/stories/podkopayeva_official

Спортсменка також розповіла, що на заході була присутня американська гімнастка Симон Байлз. Лілії Подкопаєвій разом із донькою та чоловіком вдалося познайомитися з олімпійською чемпіонкою та поспілкуватися з нею.

"Вечір став ще більш особливим завдяки присутності Симон Байлз. Окрім її легендарного статусу, вона просто надзвичайно мила людина. Моя маленька донька кілька разів повторила мені, яка Симон красива – і я цілком із цим погоджуюсь!" – поділилася спортсменка.

Симон Байлз із чоловіком Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/stories/podkopayeva_official

Нагадаємо, нещодавно співачка Юлія Саніна показала рідкісне фото з чоловіком та сином і поділилася, як вони разом розважаються за кордоном. Щоправда, на виконавицю посипався хейт через те, що її обранець під час повномасштабної війни перебуває не в Україні. Юлія Саніна прокоментувала, як чоловік виїхав за кордон.

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