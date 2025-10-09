Подкопаєва розповіла про останню зустріч з батьком-росіянином і чому обірвала з ним спілкування

Лілія Подкопаєва / © YouTube-канал Марічка

Реклама

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва вперше за багато років поділилася відвертими спогадами про свого батька родом з РФ і де він зараз.

Спортсменка зізналася, що нині не підтримує з ним жодного зв’язку і навіть не знає, де він перебуває. Як розповіла знаменитість в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко, що її батьки розлучилися, коли їй було лише два роки. Відтоді контакт із батьком майже зник. Востаннє вона бачила його після тріумфальної перемоги на Олімпійських іграх 1996 року.

"Я не знаю, де зараз батько, чесно. Мої батьки розійшлися, коли мені було два роки, а потім ми зустрілися десь у 2000-х у Донецьку. Він приїхав, бо в нього ще два брати там жили. Я не знаю, де вони зараз. Мені тоді повідомили, що він приїхав, і я погодилася зустрітися", — розповіла Лілія.

Реклама

Лілія Подкопаєва з медалями / © instagram.com/liliyapodkopaeva

За словами гімнастки, коротка зустріч була для неї непростою. Вона зізнається, що відчувала внутрішній бар’єр і не знала, як правильно звертатися до батька. Тож у результаті планування подальших зустрічей втратило будь-який сенс.

"Я навіть не знала, як спілкуватися, тому що це було вперше з дитинства. Не могла сказати "тато" — якось не виходило. "Саша" — теж не могла. На "ти" чи на "ви"? Дуже дискомфортно було", — пригадала Подкопаєва.

Попри непрості почуття, спортсменка запевнила, що не тримає на батька образи. Вона навчилася приймати ситуацію й цінувати тих, хто справді був поруч у важливі моменти її життя.

"Я завжди кажу, що твої батьки — це не ті, хто тебе народив, а ті, хто був поруч, хто вкладав свій час, душу й знання. Чи не вистачало мені батьківської турботи? Так, не вистачало. Але зараз я вже з цим упоралася", — підсумувала зірка.

Реклама

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ПОДКОПАЄВА: пропозиція в 39, як син дізнався про ВСИНОВЛЕННЯ, що з КЛОЧКОВОЮ і де батько-росіянин.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва розповіла про старшого сина Вадима та як підліток дізнався, що зіркова мама його всиновила.