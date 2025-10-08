Подкопаєва вперше зізналася, як її син дізнався про всиновлення: "Я завмерла від почутого"

Лілія Подкопаєва з названим сином Вадимом / © instagram.com/podkopayeva_official

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва вперше відверто розповіла, як її син Вадим дізнався про те, що він усиновлений.

Спортсменка пригадала, що тоді хлопчику було лише три роки, і все сталося абсолютно випадково — під час поїздки з мамою знаменитості. В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко Подкопаєва поділилася, що вони поверталися додому, коли проїжджали повз дитячий будинок. Знаменитість розповіла синові, що там живуть діти, яких покинули батьки, а малюк раптом запитав: "А ти мене там знайшла?"

"Я тоді просто завмерла від почутого. Почала дивитися на людей у машині, хто це сказав. Потім ми приїхали додому, я намагалася змінити тему. А потім дізналася, що мама йому розповіла, що він усиновлений. Йому було три-чотири роки. І я зрозуміла, що вона зняла з мене тягар — мені не довелося проходити цей шлях самостійно", — поділилася Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва / © скриншот

Спортсменка зазначила, що в їхній родині ніколи не робили з цього "таємниці". Вадим завжди знав, що він названа дитина, але виріс у любові та підтримці.

"Я завжди казала: не важливо, хто тебе народив. Важлива любов, турбота, тепло. Генетика — до біса. Головне, щоб дитина відчувала, що її люблять", — підкреслила олімпійська чемпіонка.

Зараз Вадим навчається у США, в Технологічному інституті Джорджії — тому самому кампусі, де 1996 року жила українська збірна під час Олімпіади. Подкопаєва зізналася, що це стало для неї справжнім "флешбеком у минуле".

"Я сказала синові: "Дякую, що зробив мені такий подарунок. Ти доторкнувся до мого 1996-го". Це неймовірне відчуття, коли життя робить такі кола", — сказала спортсменка.

Лілія Подкопаєва з чоловіком та дітьми / © instagram.com/podkopayeva_official

Лілія також зізналася, що її син ніколи не намагався знайти своїх біологічних батьків. Вона не приховує, що ті добровільно відмовилися від хлопчика і не з’явилися навіть на суді.

"Вони не прийшли. Вони підписали всі документи одразу. Це боляче, але водночас показує, що доля все розставила правильно. Бо зараз я не уявляю життя без нього", — підсумувала Подкопаєва.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ПОДКОПАЄВА: пропозиція в 39, як син дізнався про ВСИНОВЛЕННЯ, що з КЛОЧКОВОЮ і де батько-росіянин

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва разом із родиною побувала в університеті, де навчається її названий син. Зірка поділилася кадрами із заходу, вразивши, як підріс і змужнів юнак.