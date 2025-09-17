ТСН у соціальних мережах

Гламур
249
2 хв

Подкопаєва замилувала фото з трьома дітьми і зворушливо висловилася про усиновлення

Спортсменка зробила відверте зізнання в День усиновлення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва висловилася про свій особливий шлях материнства.

У фотоблогу зірка пригадала, як 19 років тому у шлюбі з бізнесменом Тимофієм Нагорним вона зважилася на усиновлення. Їхнім первістком став хлопчик Вадим, якому у листопаді виповниться 20 років. Цікаво, що незабаром після всиновлення у пари народилася біологічна донька Кароліна. А втретє спортсменка стала мамою у шлюбі з Ігорем Дубінським.

17 вересня, у День усиновлення, Подкопаєва опублікувала в Instagram світлину з трьома дітьми та описала свій шлях у зворушливому дописі. Водночас Лілія зруйнувала всі стереотипи і з вдячністю звернулася до всіх тих, "хто наважився відкрити серце й подарувати дитині родину".

Лілія Подкопаєва з дітьми / © instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва з дітьми / © instagram.com/podkopayeva_official

"Сьогодні Україна святкує День усиновлення. Для мене це особливий день, адже усиновлення — це історія абсолютної любові. 19 років тому моє серце зробило свій вибір, і я переконана, що дитина теж обирає батьків. Це зустріч, яка змінює все назавжди. Усиновлення — це не про жертву чи обов’язок, а про щастя дарувати сім’ю й отримувати в дар найцінніше — дитячу довіру, обійми й сміх. Це безцінний досвід, коли чужого вже не існує, а є тільки "свій" — назавжди", — написала Подкопаєва.

Нагадаємо, у цей особливий день дружина Тімура Мірошниченка також зробила заяву. Інна показала родину у повному складі з двома всиновленими дітьми і розчулила підписників.

