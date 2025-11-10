Подкопаєва замилувала рідкісними фото доньки-красуні: як змінювалася Кароліна протягом 19 років

Лілія Подкопаєва з донькою Кароліною / © instagram.com/stories/podkopayeva_official

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала доньку Кароліну.

Сьогодні, 10 листопада, дівчині виповнюється 19 років. Зіркова мама вирішила публічно привітати іменинницю й нагадати, що у майбутньому на неї чекають нові пригоди. Водночас Лілія поділилася архівними фото й зворушила, як швидко Кароліна подорослішала.

«Дев’ятнадцять — і цілий світ попереду. З днем народження, квіточко!» — замилувала Подкопаєва.

Донька Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/stories/podkopayeva_official

У коментарях юзери долучилися до привітань підлітки та засипали її побажаннями.

З іменинницею Вас вітаю! Хай красуня живе й насолоджується життям сповна — для цього ми й проживаємо молодість!

З Днем народження нашу Кароліночку! Нехай кожен день, приносить радість і щастя

Вітаю красуню і маму!

До слова, Лілія Подкопаєва виховує трьох дітей. У шлюбі з бізнесменом Тимофієм Нагорним спортсменка всиновила хлопчика Вадима, а потім народила Кароліну. З батьком дітей зірка розірвала стосунки й зараз вони не спілкуються. А втретє зірка стала мамою вже у другому шлюбі з Ігорем Дубінським — у пари народилася Евеліна, якій у вересні виповнилося шість років.