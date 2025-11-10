- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 591
- Час на прочитання
- 1 хв
Подкопаєва замилувала рідкісними фото доньки-красуні: як змінювалася Кароліна протягом 19 років
Спортсменка звернулася до іменинниці з особливими вітаннями.
Українська гімнастка Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала доньку Кароліну.
Сьогодні, 10 листопада, дівчині виповнюється 19 років. Зіркова мама вирішила публічно привітати іменинницю й нагадати, що у майбутньому на неї чекають нові пригоди. Водночас Лілія поділилася архівними фото й зворушила, як швидко Кароліна подорослішала.
«Дев’ятнадцять — і цілий світ попереду. З днем народження, квіточко!» — замилувала Подкопаєва.
У коментарях юзери долучилися до привітань підлітки та засипали її побажаннями.
З іменинницею Вас вітаю! Хай красуня живе й насолоджується життям сповна — для цього ми й проживаємо молодість!
З Днем народження нашу Кароліночку! Нехай кожен день, приносить радість і щастя
Вітаю красуню і маму!
До слова, Лілія Подкопаєва виховує трьох дітей. У шлюбі з бізнесменом Тимофієм Нагорним спортсменка всиновила хлопчика Вадима, а потім народила Кароліну. З батьком дітей зірка розірвала стосунки й зараз вони не спілкуються. А втретє зірка стала мамою вже у другому шлюбі з Ігорем Дубінським — у пари народилася Евеліна, якій у вересні виповнилося шість років.