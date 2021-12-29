Подкопаєва зворушила рідкісними фото з дворічною донечкою: "Маленька Лілі"

Зірка влаштувала фотосесію на пляжі з Евеліною.
Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва зачарувала новими знімками з маленькою донечкою.
Зірка доволі рідко ділиться з прихильниками кадрами з Евеліною, якій у вересні виповнилося два роки. Втім, цього разу вона потішила шанувальників ніжними світлинами, які вони зробили на березі моря.
Малеча позувала із знаменитою матусею босоніж у чорній сукенці. Зі свого боку, Подкопаєва вбралася для фотосесії у вільну білу сорочку та джинси.
"Бережіть в собі своє безмежне море", – написала Лілія.
У коментарях зворушені фоловери залишили низку теплих слів.
- Зірочка маленька! Підкорила наші серця
- Яке диво
- Просто янгол
- Маленька Лілі
- Красунечки
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