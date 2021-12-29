Подкопаєва зворушила рідкісними фото з дворічною донечкою: "Маленька Лілі"

Зірка влаштувала фотосесію на пляжі з Евеліною.

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва зачарувала новими знімками з маленькою донечкою.

Зірка доволі рідко ділиться з прихильниками кадрами з Евеліною, якій у вересні виповнилося два роки. Втім, цього разу вона потішила шанувальників ніжними світлинами, які вони зробили на березі моря.

Лілія Подкопаєва з донькою / instagram.com/podkopayeva_official

Малеча позувала із знаменитою матусею босоніж у чорній сукенці. Зі свого боку, Подкопаєва вбралася для фотосесії у вільну білу сорочку та джинси.

Донька Лілії Подкопаєвої / instagram.com/podkopayeva_official

"Бережіть в собі своє безмежне море", – написала Лілія.

Лілія Подкопаєва з донькою / instagram.com/podkopayeva_official

У коментарях зворушені фоловери залишили низку теплих слів.

Зірочка маленька! Підкорила наші серця

Яке диво

Просто янгол

Маленька Лілі

Красунечки

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