"Подобається, не подобається – НАТО розширюється": Галкін висміяв пропагандистів Скабєєву і Соловйова

Російський шоумен Максим Галкін зараз активно дає концерти в Ізраїлі, і частину зароблених коштів він відправляє на допомогу Україні.

На своїх виступах артист активно висміює уряд Росії, яких вороже розв’язав війну в Україні та називає це "спецоперацією".

Зокрема, Галкін із сарказмом прокоментував ті заяви, що РФ нібито вторглася на українські землі, аби не допустити розширення НАТО.

"Я кажу "ні війні" – вони називають мене зрадником. Вони кажуть: "Ми робимо цю спецоперацію, щоб відсунути НАТО від кордонів з Росією". Для чого? Подобається, не подобається – НАТО розширюється", - висказався Галкін.

Не забув гуморист висміяти й російських пропагандистів Ольгу Скабєєву і Володимира Соловйова, які називають його зрадником РФ через те, що він проти війни в Україні.

"Швеція ж теж збирається в Альянс. Я вже бачу ці антискандинавські настрої. Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом АВВА. Я вам точно кажу, що не за горами! Шведську стінку перейменують в "лазалку", сауну – в "сухопарку", шведський стіл – в "обжиралівку". Ну і, звичайно ж, заборонять казки Сельми Лагерлеф і Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, він стоїть і кричить: "Карлсон!" – висміяв пропагандистів Галкін.

Разом з тим, шоумен натякнув, що не за горами те, що до РФ повернеться Радянський Союз.

Нагадаємо, Максим Галкін не може стояти осторонь, поки в Україні відбуваються жахливі речі, тож він вважає своїм обов’язком чимось допомогти. Зокрема, артист дає благодійні концерти в Ізраїлі та частину виручених коштів надсилає благодійним фондам, які допомагають біженцям з України.

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