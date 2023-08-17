Подруга 65-річної Мадонни випадково засвітила її справжнє обличчя без фільтрів і фотошопу

Близька подруга американської попзірки Мадонни, та за сумісництвом її агентка Маха Дахіл привітала артистку з днем народження.

На своїй сторінці в Instagram Маха опублікувала свіжі фото з Медж, яка 16 серпня відсвяткувала 65-річчя. Тим самим агентка артистки показала її без фільтрів та фотошопу.

"З днем народження, моя дорога сестра, "наречена, що вийшла заміж за здивування". Я дорожу тобою", - підписала знімок Маха Дахіл.

Подруга Мадонни показала її без фотошопу / Фото: instagram.com/madonna

Іменинниця була вбрана у чорно-білу сукню, яку доповнила рукавичками з чорним пір'ям. Артистка зробила акцент на очах, намалювавши стрілки, а волосся розпустила.

Варто зазначити, що після того, як наприкінці червня Мадонну екстрено госпіталізували до лікарні і вона декілька тижнів не могла підвестися з ліжка, зараз зірка має дуже непоганий вигляд.

Нагадаємо, що наприкінці червня Мадонна втратила свідомість і була екстрено госпіталізована до лікарні. Офіційною причиною різкого погіршення здоров'я співачка її менеджер тоді назвав бактеріальну інфекцію.

Мадонна / Фото: Getty Images

Проте шанувальники виконавиці підозрюють, що в неї міг статися сепсис через чергову пластичну операцію, яку 65-річна Медж нібито зробила перед початком свого туру.

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