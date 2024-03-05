Подруга Аліни Гросу показала фото з її другого весілля і розповіла про чоловіка: "Відомий в Україні"

Подруга української співачки Аліни Гросу, яка нещодавно натякнула, що вдруге вийшла заміж, привідкрила завісу її особистого життя.

Приятелька артистки дала коментар BespaLOVmedia щодо ймовірного заміжжя артистки. За її словами, Аліна Гросу дійсно вдруге вийшла заміж. У підтвердження цього подруга співачки, яка побажала залишитися анонімною, показала нібито весільні знімки знаменитості. Щоправда, на фото видно лише Аліну Гросу в образі нареченої в обіймах її ймовірного нареченого.

Аліна Гросу з ймовірним чоловіком / Фото: bespalovmedia.com.ua

Окрім того, приятелька співачки розповіла, хто ж став її чоловіком. Артистка нібито не квапиться показувати свого коханого, адже він достатньо відомий в України. Гросу не хоче піаритися на їхньому шлюбі. Також подруга знаменитості розповіла, що в стосунках пари панує конкуренція щодо того, хто ж буде головою в сім'ї.

"Річ у тім, що він (чоловік Гросу – прим. ред.) досить відомий та медійний в Україні. Вона не хоче цим шлюбом робити його ще відомішим, адже в парі у стосунках постійно є "конкуренція". Він досить власний чоловік, вона теж з характером. Подружжя сперечається про те, хто буде головою сім'ї. Тож зараз Гросу не квапиться виводити його з тіні", - розповіла подруга співачки.

Аліна Гросу з ймовірним чоловіком / Фото: bespalovmedia.com.ua

Зазначимо, Аліна Гросу була заміжня за російським бізнесменом Олександром Комковим. Пара зіграла весілля у червні 2019 року, але вже через пів року розлучилася. Нині про особисте життя артистки мало що відомо. Виконавиця раніше ділилася, що не самотня. Щоправда, свого бойфренда співачка поки жодного разу не показала.

Нагадаємо, нещодавно актор-військовий Гарік Бірча здивував, що одружився. Також знаменитість розповів, що під час війни вперше став батьком.

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