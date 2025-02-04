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Подруга Лесі Нікітюк прокоментувала, чи дійсно зірка приховує свою вагітність

Подруга Лесі Нікітюк прокоментувала, чи дійсно зірка приховує свою вагітність

Леся Нікітюк і Валерія Товстолєс

Товстолєс висловилася про чутки довкола поповнення у родині ведучої.

Зірка "Жіночого Кварталу" та ведуча Валерія Товстолєс прокоментувала чутки про вагітність близької подруги, ведучої Лесі Нікітюк.

Зокрема, у програмі на М1 Лєра зізналася, що, на її думку, все це неправда. Вона пояснила, що якщо б Леся дійсно була вагітна, то сама б про це розповіла фанам. Тим не менш, її співведучий Андрій Чорновол на таку відповідь акторки доволі неоднозначно відреагував і запідозрив, що Товстолєс усе ж може спеціально приховувати таємницю близької подруги.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Це моя найближча подруга. Це ж український шоубізнес – ці статті з'являються щороку. Мені здається, що це все фейк. Леся Нікітюк дала якісь пояснення? Я знаю Лесю, вона якщо мовчить, то просто не хоче реагувати на те, чого немає. Якщо б було що сказати, то вона б зробила це. Хочу дочекатися все ж пояснень від Лесі Нікітюк. Якщо б була правда, то я б привітала. Може, вона спеціально хайпує", - зазначила Лєра.

Нагадаємо, нещодавно кулінарна блогкерка Ліза Глінська показала своїх двох підрослих донечок-двійнят і яка кумедна ситуація між ними сталася.

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