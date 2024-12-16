Подруга Лесика розповіла про його стан після зупинки серця: "Лікарі такого не зустрічали"

Подруга українського співака Лесика, справжнє ім'я якого Олег Турко, розповіла про його стан після зупинки серця на концерті у Львові.

Журналістка Марія Панчишин поділилася, що відвідала музиканта у лікарні. Стан артиста вже стабілізується, а лікарі роблять все можливо, аби він скоріше одужав. Лесик наразі змучений, однак намагається усміхатися і жартувати. Ба більше, музикант вже просить принести йому до лікарні гітару.

Також журналістка зазначила, що Лесик дивом вижив після зупинки серця. Лікарі стверджують, що не зустрічали ще таких випадків.

Лесик (Олег Турко)

"Вийшла щойно від Лесика! Щаслива! Дякувати Богу, стан наче стабілізується. Лікарі і надалі роблять все можливе, і повторюють, що випадку такого вони ще не зустрічали, і їм просто залишається спостерігати за тим, як відновлюється мозок. Тож, не маємо права не вірити у диво й надалі! Він змучений, але пробує усміхатися і жартувати. І навіть попросив гітару", - поділилася у Facebook журналістка.

Зазначимо, стан Лесика різко погіршився на концерті у Львові. Музикантові стало зле просто на сцені, після чого він знепритомнів. Виявилося, що в співака зупинилося серце. Лесикові пощастило, що в залі були присутні лікарі, які виконували реанімаційні заходи до приїзду медиків. "Швидка" забрала виконавця до однієї з лікарень Львова, де його стан стабілізували. Артист досі перебуває в медзакладі, де відновлюється. Нещодавно співачка Наталка Карпа розповідала, як Лесик дивом вижив після зупинки серця.

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