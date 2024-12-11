Подруга Лесика розповіла про його тяжкий стан і як він дивом вижив після зупинки серця

Приятелька українського співака Лесика – виконавиця Наталка Карпа – розповіла про стан музиканта.

Так, артист вже отямився після трагічного випадку на сцені. Однак стан Лесика досі лишається тяжким. Та, як виявилося, співак дивом взагалі вижив. Наталка Карпа передає, що лікарі говорили, що такі випадки поодинокі у світі. Окрім того, вижити після двогодинної реанімації – це взагалі диво. На щастя, Лесику пощастило, що коли йому стало зле, поруч були медики.

"Стан ще стабільно важкий! Те, що він вижив після двогодинної реанімації, це поодинокі випадки у світі, таке лікарі (вони самі сказали) бачили лише у фільмах…Дякувати Богу, що на концерті опинились медики, які і надали першу медичну допомогу до приїзду швидкої, реанімаційні дії тривали замість 40 хв (за протоколом) понад півтори години!" – говорить Наталка Карпа.

Олег Турко (справжнє ім'я Лесика)

Наразі Лесик перебуває в лікарні та відновлюється. За словами Карпи, на лікування та повну реабілітацію потрібно чимало часу. Однак артистка вірить, що музиканту незабаром стане легше і він відновить всі життєві функції.

"Потрібно багато часу та лікування аби відновити всі життєві функції, але особисто вірю, що Бог дарував цьому хлопцю другий день народження!" – додала артистка.

Зазначимо, Лесику стало зле на концерті у Львові, де він різко знепритомнів та впав на очах у публіки. Виявилися, що в музиканта зупинилося серце. Команда терміново викликала лікарів, однак до їхнього приїзду медики, які опинилися в залі, робили реанімаційні заходи. Лесика доправили до однієї з лікарень Львова, де він досі перебуває у вкрай тяжкому стані.

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