Подруга Могилевської розповіла про чоловіка співачки і як доньки схожі на неї як дві краплі води

Подруга української співачки Наталії Могилевської – письменниця Лада Лузіна – розповіла про її чоловіка та здивувала, як доньки схожі на неї як дві краплі води.

Письменниця зазначила, що повномасштабна війна кардинально змінила особисте життя виконавиці. Артистка зустріла чоловіка та стала мамою двох донечок. За словами Лузіної, материнство кардинально змінило співачку. Зокрема, Наталія Могилевська стала більш спокійною та знайшла точку рівноваги.

"Діти – це непросто, величезна відповідальність. Ще й зараз, у період максимального дисбалансу. Завдань дуже багато, але вона вирішує їх із задоволенням та інтересом – це видно. Ще вона стала набагато спокійнішою, знайшла свою точку рівноваги", - розповіла подруга Могилевської в інтерв'ю Oboz.ua.

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Письменниця говорить, що дівчатка схожі на виконавицю як дві краплі води. За її словами, аби Могилевська не розповіла б у публічному просторі історію їхнього удочеріння, то всі б подумали, що вони – доньки артистки. Утім, Лада Лузіна поважає позицію подруги і вважає, що вона вчинила правильно.

"Я знаю, що Наталія не показує дітей, але сподіваюся, вона мене не вб'є, якщо скажу одну річ. Дуже дивно, але дівчатка настільки схожі на Наталію, що якби вона вирішила видати в публічний простір історію, що це її рідні діти, всі повірили б. І я дуже поважаю її позицію, що у доньок – своя історія, і вони мають право самі її розповісти, коли виростуть. Або ніколи не розповідати, якщо так вирішать", - зазначила письменниця.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також Лада Лузіна розкрила історію знайомства Наталії Могилевської з чоловіком Валентином. За словами письменниці, пара зустрілася не в Києві, а в такому місці, де, аби б не воєнні дії, ніколи б не перетнулися.

"Не в Києві, а в такому місці, де не під час воєнних дій навряд чи перетнулися б", - додала письменниця.

Нагадаємо, Наталія Могилевська хоч доньок і не показує, але час від часу розповідає про них. Нещодавно артистка розсекретила хобі дівчат та зізналась, як одразу обом приділяє увагу.

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