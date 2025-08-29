"Подруга" Камалії відреагувала на звинувачення співачки в зраді: "Вона мене приревнувала"

Камалія та Світлана Голинська

Реклама

"Подруга" Камалії, яку вона звинуватила в зраді і назвала "змією", розкрила подробиці їхнього конфлікту.

Нещодавно виконавиця розповіла про "драму" в її оточенні. Артистка заявила, що її зрадила подруга, з якою вона нібито приятелювала понад 20 років. Співачка зазначила, що весь цей час "пригрівала змію". Утім, імені цієї подруги Камалія не розкрила. Видання Oboz.ua з'ясувало, що йшлося про бізнесвумен Світлану Голинську. Жінка вже відреагувала на звинувачення артистки.

Світлана говорить, що вони з Камалією не були подругами, хоча вони й знають одна одну близько 10 років. За словами бізнесвумен, вони співпрацювали через проєкт YUNA. Тим часом їхні діти товаришували.

Реклама

"Не можу сказати, що ми з Камалією є подругами у традиційному розумінні цього слова. Я знаю її сім'ю понад 10 років. Кілька разів була запрошена на родинні заходи, але здебільшого через нашу співпрацю у проєкті YUNA. А от наші діти підтримують стосунки. Тому ми справді мали контакт", - говорить Світлана.

Камалія та Світлана Голинська / © instagram.com/kamaliyaofficial

Голинська стверджує, що перші дзвіночки їхнього конфлікту з'явилися ще торік. Вони бачилися в Іспанії, і колишній чоловік артистки Мохаммад Захур переповів Світлані занепокоєння тещі, що нібито вона хоче "відбити" його в Камалії. Бізнесвумен поспілкувалася на цю тему з артисткою, однак та перевела це на жарт.

"Востаннє бачилися в Іспанії понад рік тому. Там відбулася розмова з Захуром, яка, чесно кажучи, мала б мене насторожити. Він розповів про нездорову фантазію тещі – нібито я маю намір "відбити" чоловіка Камалії", - говорить Світлана.

Голинська не знає, чому Камалія вирішила зробити такий допис. Утім, вона вважає, що виконавиця могла її просто приревнувати до когось. Тим не менш, Світлану обурив допис, адже він завдав шкоди її репутації. Бізнесвумен також додала, що має ще матеріали, які містять наклеп на її адресу з боку співачки, однак із поваги до колишнього чоловіка Камалії та його племінника Умера, з якими вона перебуває в чудових стосунках, вона не надаватиме цьому публічний розголос. Натомість Голинська лише зазначає, що очікує від виконавиці публічних вибачень.

Реклама

"Мені важко уявити точну причину такого допису, але спробую дати свій коментар. Мені здається, що Камалія просто заплуталася у своїх стосунках, не побоюся навіть сказати як є: у коханцях. Я не знаю, до кого вона мене приревнувала. Але, опублікувавши все це, завдала шкоди не лише моїй репутації, а й зганьбила свою родину. Це може бути або прояв хворої фантазії, або навіть звичайна жіноча заздрість. Не відкидається, що допис мав на меті привернути увагу та створити резонанс", - говорить бізнесвумен.

Нагадаємо, на захист Світлани Голинської стала й продюсерка Олена Мозгова. Вона розкритикувала Камалію за той допис і обізвала її "без розуму".