Подруга Лесі Нікітюк проговорилася про її майбутнє весілля з військовим і розкрила одну деталь

Леся Нікітюк з нареченим, Ельвіра Гасанова

Відома українська дизайнерка Ельвіра Гасанова ненароком розкрила романтичну таємницю телеведучої й блогерки Лесі Нікітюк.

За словами Гасанової, з ведучою її пов’язує багаторічна дружба, яка бере початок ще від часів шоу «Орел і решка». Дизайнерка зізнається, що вони разом проходили важливі етапи життя і бачили поступове зростання одна одної.

«Це людина, з якою ми росли разом», — зізналася стилістка в інтерв’ю Okay Eva.

Саме Ельвіра, як виявилося, відповідала за образи Лесі Нікітюк та її коханого — військовослужбовця Дмитра Бабчука — під час хрещення їхнього маленького сина Оскара, яке відбулося восени 2025 року. Але тепер дизайнерка обмовилася, що Леся вже задумала з нею створення весільної сукні.

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Втім, Гасанова не стала розкривати подробиць, тож чи йдеться вже про конкретне замовлення, чи поки лише про плани — невідомо. Втім, фраза дизайнерки прозвучала більш ніж красномовно: «Зараз вона пише, що — все, весільну сукню теж шиємо. І я кажу: "Так, супер"».

До слова, Леся Нікітюк заручилася з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком на початку минулого року. Обранець зірки освідчився їй під час зимового відпочинку в горах. Відтоді телеведуча неодноразово пояснювала, що весілля вирішили відкласти через службу нареченого та спільне бажання влаштувати масштабне святкування.

Можливо, тепер Леся переглянула своє ставлення до весілля та вирішила не відкладати це дійство. Але поки що ведуча не відкриває жодних таємниць особистого життя й не коментує чутки про підготовку до весілля.

