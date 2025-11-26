- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 529
- Час на прочитання
- 2 хв
Подруга Лесика Турка назвала причину смерті співака і розповіла про його жахливий стан перед нею
Незадовго до фатального дня музиканта госпіталізували до лікарні.
Подруга українського співака Олега Турка, він же Лесик, розповіла про його стан незадовго до смерті.
Музиканта не стало 22 листопада. Подруга артиста – журналістка Марія Панчишин – у своєму Facebook повідомила, що незадовго до смерті, а саме 19 листопада, Лесик потрапив до лікарні. Стан артиста різко погіршився, у нього піднявся тиск і почався гострий біль у животі. Артистові викликали "швидку", якою його доправили до лікарні.
"У Лесика різко піднявся тиск і почався гострий біль у животі. Ми одразу викликали швидку, і його доправили до лікарні. Полегшення не було — він постійно казав, що живіт болить нестерпно, а знеболювальні не працюють. Його боліло настільки, що він постійно крутився на ліжку і не міг нормально говорити", - пригадує Панчишин.
Врешті, Лесику не ставало краще, а лише гірше. Стан музиканта погіршувався з кожною годиною. Через декілька днів після потрапляння до лікарні виконавця не стало.
"Ми наполягали на переведенні в більшу лікарню, але нам відповіли, що показів для цього немає. А далі його стан став обвалюватися буквально по годинах. Лесик потрапив у лікарню в середу ввечері, а в ніч на суботу його не стало…", - розповіла журналістка.
Зазначимо, торік у Лесика були серйозні проблеми зі здоров'ям. У грудні 2024-го у музиканта просто на сцені зупинилось серце. Але тоді його вдалося врятувати, і артист перебував на реабілітації. На жаль, 22 листопада музиканта не стало. Лесик помер у віці 58 років.