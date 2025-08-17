Подруга Ніколи Пельтц розкрила справжню причину, чому Бруклін Бекхем розірвав всі зв'язки з батьками

Вікторія і Девід Бекхеми, їхній син Бруклін та невістка Нікола Пельтц / © Associated Press

Подруга американської моделі та акторки Ніколи Пельтц розкрила справжню причину, чому син зіркового подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів не спілкується з батьками.

Днями Бруклін зіграв повторне весілля з дружиною. Увагу користувачів привернуло те, що на святі нікого не було з родини Бекхемів. У Мережі почали активно обговорювати ситуацію і навіть звинувачували Ніколу, що, мовляв, це через неї Бруклін розірвав зв'язки з родиною.

Подрузі моделі Ребеці Фаріа, яка була на святі, увірвався терпець, тож вона пролила світло на ситуацію. Приятелька Ніколи заступилася за неї. Ребекка натякнула, що в Бекхемів доволі токсичні родинні зв'язки. Пельтц, своєю чергою, замість того, щоб потурати це, дала відсіч.

Нікола Пельтц, а ліворуч від неї - подруга Ребекка Фаріа / © instagram.com/nicolaannepeltz

"Мені подобається бачити, як люди, які роками проходили терапію через токсичні сімейні зв'язки, засуджують когось, хто насправді мав сміливість піти. Усі завжди цілували дупи Бекхемам, і Нікола була першою, хто відстоював свої цінності, адже їй було байдуже до слави чи грошей!" – говорить Ребекка.

Також подруга Пельтц натякнула, що все те, що пишуть про модель в пресі, що, мовляв, вона негативно впливає на Брукліна, є справою рук Бекхемів. Також вона додала, що старший син дизайнерки та футболіста є дорослим чоловіком, який самостійно ухвалює рішення щодо того, з ким йому спілкуватися, а з ким – ні.

"Вони почали розповсюджувати фальшиві пресрелізи, щоб виставити її в очах громадськості поганою. Я знаю її роками; вона щира, скромна і відмовляється жити у фальшивому світі. Тож, якщо ви не знаєте справжньої історії - не кажіть нісенітниці. А Бруклін — дорослий чоловік, який чудово може себе захистити! Якщо він пішов, то це тому, що він точно знає, в якому середовищі виріс", - зазначила Ребекка.

Коментарі під дописом Ніколи Пельтц / © instagram.com/nicolaannepeltz

Зазначимо, навесні Бруклін Бекхем віддалився від своєї зіркової родини. На цю тему ширилося чимало пліток. Подейкували, що це через сварку з братом Ромео, в якого був роман з його колишньою дівчиною. Також стверджували, що нібито Нікола не ладнає з його родиною, а Бруклін став на бік дружини. Бекхеми не дають жодних коментарів.