Подруга Ніколи Пельтц розкрила справжню причину, чому Бруклін Бекхем розірвав всі зв'язки з батьками
Син зіркового сімейства Бекхемів не спілкується з родиною. Довкола цієї ситуації ходить чимало пліток.
Подруга американської моделі та акторки Ніколи Пельтц розкрила справжню причину, чому син зіркового подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів не спілкується з батьками.
Днями Бруклін зіграв повторне весілля з дружиною. Увагу користувачів привернуло те, що на святі нікого не було з родини Бекхемів. У Мережі почали активно обговорювати ситуацію і навіть звинувачували Ніколу, що, мовляв, це через неї Бруклін розірвав зв'язки з родиною.
Подрузі моделі Ребеці Фаріа, яка була на святі, увірвався терпець, тож вона пролила світло на ситуацію. Приятелька Ніколи заступилася за неї. Ребекка натякнула, що в Бекхемів доволі токсичні родинні зв'язки. Пельтц, своєю чергою, замість того, щоб потурати це, дала відсіч.
"Мені подобається бачити, як люди, які роками проходили терапію через токсичні сімейні зв'язки, засуджують когось, хто насправді мав сміливість піти. Усі завжди цілували дупи Бекхемам, і Нікола була першою, хто відстоював свої цінності, адже їй було байдуже до слави чи грошей!" – говорить Ребекка.
Також подруга Пельтц натякнула, що все те, що пишуть про модель в пресі, що, мовляв, вона негативно впливає на Брукліна, є справою рук Бекхемів. Також вона додала, що старший син дизайнерки та футболіста є дорослим чоловіком, який самостійно ухвалює рішення щодо того, з ким йому спілкуватися, а з ким – ні.
"Вони почали розповсюджувати фальшиві пресрелізи, щоб виставити її в очах громадськості поганою. Я знаю її роками; вона щира, скромна і відмовляється жити у фальшивому світі. Тож, якщо ви не знаєте справжньої історії - не кажіть нісенітниці. А Бруклін — дорослий чоловік, який чудово може себе захистити! Якщо він пішов, то це тому, що він точно знає, в якому середовищі виріс", - зазначила Ребекка.
Зазначимо, навесні Бруклін Бекхем віддалився від своєї зіркової родини. На цю тему ширилося чимало пліток. Подейкували, що це через сварку з братом Ромео, в якого був роман з його колишньою дівчиною. Також стверджували, що нібито Нікола не ладнає з його родиною, а Бруклін став на бік дружини. Бекхеми не дають жодних коментарів.