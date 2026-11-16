Подруга Вакарчука заговорила про його першу дружину: що непокоїло співака у стосунках з Фонарьовою

Святослав Вакарчук і Маргарита Січкар

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Українська блогерка та письменниця Маргарита Січкар розповіла про багаторічну дружбу зі Святославом Вакарчуком і пригадала, як співак ділився з нею подробицями особистого життя.

Зокрема, вона згадала початок роману зірки з першою дружиною Лялею Фонарьовою та зізналася, які хвилювання мав тоді артист.

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Про знайомство з фронтменом «Океану Ельзи» Січкар розповіла в інтерв’ю блогерці Марічці Довбенко. За словами Маргарити, гурт виступав на її 30-річчі в одному з київських ресторанів. Саме тоді вони й познайомилися зі Святославом. Згодом їхнє спілкування переросло в дружбу, а також спільні гастролі.

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Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Водночас 58-річна письменниця пригадала, що на початку стосунків Вакарчук ділився з нею переживаннями щодо майбутнього роману. Зокрема, його непокоїла різниця у віці з Лялею Фонарьовою. Січкар не стала розкривати більше подробиць тієї розмови, однак наголосила, що вони зі співаком тривалий час підтримують дружні стосунки.

«Перший концерт у Києві був на моєму дні народження. „Океан Ельзи“ виступав у мене в ресторані, маю відео. Я ще залізла на стілець, на стільці танцювала. Ми тоді познайомилися з Вакарчуком — у нього починався роман із першою дружиною Лялею. Пам’ятаю, як ми зі Славком сиділи в машині, він мені про своє кохання розповідав до Лялі, вона ж старша за нього, як би там були свої якісь нюанси», — пригадала Січкар.

Святослав Вакарчук з ексдружиною Лялею та донькою Діаною / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука

Із Лялею Фонарьовою музикант прожив близько двох десятиліть. Улітку 2021 року він повідомив, що їхній союз завершився. Після розставання зі своєю багаторічною партнеркою співак уперше публічно став батьком: у серпні того самого року з'явилася інформація про народження його сина. Тоді подейкували, що матір'ю хлопчика стала продюсерка Євгенія Яцута, однак сам артист не коментував жодних чуток.

Наступного року в родині Вакарчука знову відбулося поповнення. У травні 2022-го Яцуту помітили на Каннському кінофестивалі з помітно округлим животом, після чого з'явилися припущення про вагітність. У липні співак повідомив, що вдруге став батьком: у нього народилася донька Соломія.

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Попри інтерес публіки до приватного життя, Вакарчук нечасто розповідає про сімейні обставини. Водночас він уже ділився з аудиторією фотографіями обох дітей.

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