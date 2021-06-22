Подружжя Бібер спантеличило недоречними образами на зустрічі з президентом Франції

Зіркова пара відвідала Єлисейський палац.

Подружжя співака Джастіна Бібера та моделі Гейлі Бібер, які люблять захоплювати оточення своїми стильними образами, прилетіло до Парижа на зустріч з президентом Франції.

Про це стало відомо після того, як Джастін на своїй сторінці в Instagram поділився спільним фото з подружжям Макрон. Дату візиту сімейство Бібер обрало дуже символічно, оскільки в понеділок у Франції святкували День музики.

Однак шанувальників зіркової пари приголомшила не стільки зустріч з Емманюелем і Бріжит Макрон, як образи у яких вони склали офіційний візит.

Так, Гейлі обрала досить ефектну трикотажну сукню відтінку лате з розрізами на животі та спині, а також світлі босоніжки на зав'язках. Зі свого боку Джастін надав перевагу сірому брючному костюму, білій сорочці та біло-блакитним кросівкам.

instagram.com/justinbieber

Варто зазначити, що прихильники подружжя Бібер, неоднозначно відреагували на вибір одягу пари для прийому. Під дописом фоловери залишали дещо різкі коментарі.

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Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя співака Джастіна Бібера та моделі Гейлі Бібер ошелешило фанів пікантною фотосесією. Закохані позували у відвертих образах.

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