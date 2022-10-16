Подружжя з Донбасу пригадало, як вдома прихистило 16 переселенців: "В одній кімнаті жили"

Анастасія та Микола Гетьман 2014 року теж були вимушені покинути свої домівки через війну, яку розв'язала Росія.

Сьомий випуск шоу "Голос країни-12" познайомив глядачів з подружжям з Донбасу.

Анастасія родом з міста Торецьк, яке 2014 року було окуповане російськими військовими. Максим проживав у Алчевську, який нині захоплений окупантами. Вони вимушені були тікати від війни до Києва, де й познайомилися.

"Познайомилися ми вже тут, у гуртожитку для переселенців у Києві. Спочатку ми почали співати і грати разом, ми створили дует. Згодом одружилися і, звичайно, не очікували, що нам доведеться вже тут у Києві зустріти війну знову", - розповіла Анастасія.

Анастасія та Микола Гетьман

Війна застала подружжя знову. Микола та Анна вирішили поїхати до Івано-Франківська. Утім, сидіти, склавши руки, вони не збиралися. Подружжя почало допомагати переселенцям з різних куточків України. У своїй квартирі пара поселила 16 людей. Жили вони всі в одній кімнаті та спали на підлозі.

"Одразу почали допомагати переселенцям з різних куточків України, селити їх. У нашій квартирі також розташувалося близько 16 людей. В одній кімнаті всі жили, спали на підлозі", - розповіла Анастасія.

Анастасія та Микола Гетьман

На сцені шоу подружжя заспівало зворушливу пісню Юлії Саніної та Вала Бебка "Обійми". Анастасія співала, а Микола грав на гітарі. Утім, судді не натиснули червоної кнопки. А от Андрій Мацола та Олександра Заріцька дали учасникам другий шанс та забрали їх до своєї команди.

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